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韩日争端不断加剧

本报驻韩国记者  马  菲

2019年10月15日05:27  来源：人民网－人民日报
 

　　韩日两国近日在日内瓦举行世贸组织争端解决机制下的局长级磋商，双方未达成任何协议。韩方首席代表、产业通商资源部新通商秩序合作官丁海官表示，双方同意有必要进行进一步磋商，并将通过外交渠道敲定下次磋商日程。若在充分磋商后仍无法达成一致，韩方将要求世贸组织设立专家组就此展开调查。

　　韩日经贸摩擦长期化使得两国关系持续恶化，由此引发的民间抵制情绪不断升级。在韩国国内，民众掀起声势浩大的“抵制日本”运动，对日本商品销量、赴日旅游人数等都造成明显影响。

　　韩国国际广播电台报道称，今年8月，韩国赴日本游客同比减少近一半；1至8月累计赴日游客同比减少9.3%。因赴日游客不断减少，日本对马岛经济因此受到沉重打击，在对马岛从事旅游餐饮业的日本人及韩侨均陷入困境，对马市政府已向日本政府申请了紧急财政援助。

　　受韩国民间“抵制日货”活动的影响，日本产汽车、啤酒、服装、化妆品等都受到巨大冲击。韩国进口汽车协会公布的数据显示，日本汽车在韩国市场销售量持续减少。从7月开始，韩国新登记的日本汽车数量开始持续大幅下降。7月和8月新登记日本汽车数量分别比去年同期减少17.2%和56.9%，9月则比去年同期减少59.8%，降幅持续扩大。在此背景下，日产韩国宣布调整韩国销售网络和业务运营结构。日产韩国方面称，日产韩国在韩国市场确实面临艰难局面，需要推动业务运营最佳化。

　　对于因日本限制出口措施而遭受损失的韩国企业，韩国政府也正从多方面提供援助措施，目前已向遭受损失的韩国企业提供超过8000亿韩元（1美元约合1215韩元）的金融支援。韩国总统文在寅表示，政府、企业及民间部门共同努力，有效应对日本限贸措施，在进口来源多元化、技术国产化、大企业和中小企业合作等方面取得不少成果。有关部门需要认真听取企业意见，积极解决企业面临的各种困难。

　　在经贸摩擦呈现长期化趋势的背景下，历史问题依然横亘于两国之间，持续撕扯着两国关系。9月27日，日本政府通过了2019年版《防卫白皮书》，自2005年以来连续15年主张“竹岛”（韩国称独岛）的主权。韩国政府对此提出严正抗议，并表示将坚决应对日方任何挑衅独岛主权的行为，敦促日方立即撤回该主张。

　　韩国驻日本大使南官杓表示，韩日关系正面临严峻考验，韩国政府将坚持区别对待历史遗留问题和双边合作的方针，在此基础上与日本政府保持各级别的对话和协商，力争妥善解决历史遗留问题和经贸摩擦问题。

　　《韩民族日报》评论称，韩日关系按当前的趋势走下去很不可取。两国关系恶化对于双方都是一个损失。两国政府应当抓住一切机遇进行谈判，妥善解决当前纷争。

　　（本报首尔10月14日电）  


　　《 人民日报 》（ 2019年10月15日 17 版）
(责编：李枫、岳弘彬)
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