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日本多地遭强台风“海贝思”重创

本报驻日本记者  刘军国

2019年10月15日05:27  来源：人民网－人民日报
 

　　10月14日，在日本长野市，当地救援人员展开搜救工作。
　　新华社记者 华 义摄

　　今年第19号台风“海贝思”10月12日傍晚在日本静冈县的伊豆半岛登陆。目前，“海贝思”已在日本造成58人死亡、14人失踪、211人受伤。日本全国至少有7000栋房屋被淹，800栋房屋出现不同程度的损坏。日本政府正在组织力量全力开展失踪人口搜救工作，尽快恢复生产生活。

　　“海贝思”带来的强降雨导致地质灾害接连出现。长野县千曲川等37条河流的51处河段决堤，河水淹没民宅、农田等。多地发生了大规模洪水灾害，很多地区陷入与外界陆路交通断绝的孤立状态，警察、消防人员和自卫队实施了搜救。长野、福岛、茨城等县多条河上架设的铁路桥被冲垮，东北高速公路和东名高速公路等17条线路19个路段塌陷。东日本铁路公司车辆中心内，北陆新干线10列编组列车被洪水浸泡。目前，日本多地依然处于停电断水状态。

　　日本首相安倍晋三14日在“海贝思”紧急灾害对策本部会议上介绍称，截至目前，日本政府已经出动了包括警察、消防、自卫队、海上保安厅在内的11万人和100架直升机，不分昼夜全力开展搜救和救援工作，已经救出约3000人。为了更好了解灾民需求，政府目前已经派出约370名政府职员进行调查。日本政府今后将不断为灾区提供食品、饮用水、临时纸板床等物资，将全力支持地方政府进行应急和恢复重建工作。

　　中国驻日本大使馆10日在官网和微信公众号上发布“紧急提醒！今年最强台风将直击日本！”的通知，呼吁赴日游客及计划出行的中国公民要及时关注天气状况，提前调整行程，远离河道、海边及山区以免遭遇洪水或山体滑坡等自然灾害，确保出行安全。

　　（本报东京10月14日电）  


　　《 人民日报 》（ 2019年10月15日 17 版）
(责编：李枫、岳弘彬)
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