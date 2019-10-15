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刚果（金）埃博拉疫情防治取得进展

本报驻南非记者  吕  强

2019年10月15日05:27  来源：人民网－人民日报
 

　　近日，联合国埃博拉疫情紧急应对协调员办公室、世界卫生组织、世界粮食计划署、联合国儿童基金会等机构共同发布报告称，有1000人在刚果（金）埃博拉疫情中被治愈，并已回到社区。报告认为，这个消息十分具有积极意义，是致力于应对埃博拉疫情的各方共同努力的结果。

　　本轮刚果（金）埃博拉疫情于去年8月暴发，此后不断扩散。世卫组织今年7月17日宣布该疫情为“国际关注的突发公共卫生事件”，这是继2014年8月以来，埃博拉第二次被世卫组织列为这一级别的紧急状况。截至本月10日，疫区共有2144例死亡病例。

　　自疫情暴发以来，刚果（金）复杂的环境给疾病防治工作带来极大挑战。当地卫生基础设施较差，政治不稳定，数十个武装团体给医疗人员带来安全威胁，同时在民众中一度出现对抗击疫情工作人员的不信任情绪，甚至进行抵制。国际机构自今年5月以来加强了综合应对的力度，以支持刚果（金）政府领导的防治行动，在疫区加强了援助、政治参与、安全和财务管理等方面的支持。

　　目前疫区有7个埃博拉病毒治疗中心和多个转诊中心。在联合国儿童基金会领导下，各个社区和大众媒体开展了大量宣传工作，向民众介绍有关埃博拉症状、预防和治疗方面的关键知识，这对疫情防治起到了十分重要的作用。作为紧急应对行动的一部分，世界粮食计划署向埃博拉治愈者和可能携带该病毒的人们提供食物，这样他们就不必离家购买食物，在出现症状时容易受到监控。

　　此外，一种有效率达97.5%的疫苗已为当地22万多人提供了保护。世卫组织最近的研究结果表明，新的治疗方法可以挽救90%以上的早期感染者，并提高感染埃博拉病毒者的存活率。刚果（金）卫生官员10月13日说，下月起将在该国东部埃博拉疫情严重省份为民众接种第二种疫苗。目前首批50万剂疫苗已抵达疫区，将于下月初在当地开始接种工作。

　　虽然疫情防治出现好转信号，但仍面临不少不稳定因素。最近发现的感染病例中，55%来自城市以外的乡镇，标志着疫情正从人口密度高的城市地区向社区分散的农村地区转移，加上雨季即将到来，对病例传播的跟踪和医疗后勤的保障带来一定难度。另外，一些热点地区正在遭受武装冲突，工作人员难以进入这些地区调查。世卫组织补充道，某些地区的疫情应对已停滞两个星期，后续信息掌握失去了联系，新的病例和死亡人数可能被低估。

　　根据疫情发展和非方需求，中国政府决定向刚果（金）及其周边乌干达、布隆迪、卢旺达、南苏丹等疫情输入风险较高国家紧急提供检测、防护、救治物资援助，并派遣公共卫生专家组赴非开展工作，目前多批紧急援助物资已抵达刚果（金）。

　　（本报约翰内斯堡10月14日电）  


　　《 人民日报 》（ 2019年10月15日 17 版）
(责编：李枫、岳弘彬)
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