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首期一带一路法治合作研修项目在京开幕

打造相互兼容的“规则高速公路”

本报记者  龚  鸣

2019年10月15日05:27  来源：人民网－人民日报
 

　　由外交部主办、外交学院承办的首期“一带一路”法治合作研修项目10月14日在北京拉开序幕，来自22个国家的24名学员将参与此次为期12天的学习。

　　首期研修项目将重点就“一带一路”相关合作、和平解决争端、国际投资法等国际法律的前沿问题，以及中国司法制度、中国国际法实践等内容进行授课和交流，增进互相理解和信任，促进“一带一路”框架下的互利合作走向深入。研修项目还邀请学员参观中国城市和企业，感受中国的社会风俗、传统文化和丝路精神等。研修项目内容丰富、切中需求，受到各国学员的期待。

　　“一带一路”倡议提出6年多来，从理念到行动，从愿景到现实，“朋友圈”越来越广，务实合作不断加深，取得了丰硕成果。这是因为“一带一路”坚持以平等互利为原则，以合作共赢为目标，以开放包容为宗旨，以对接发展为途径，以规则法治为基础。规则法治既是“一带一路”走向世界的通行证，也是应对风险挑战的安全阀。

　　作为第二届“一带一路”国际合作高峰论坛的成果之一，“一带一路”法治合作研修项目旨在进一步推动中外法治合作。外交部副部长罗照辉在开幕式上表示，中国积极与相关国家密织条约网络、加强法律交流、构筑合作平台，努力将“一带一路”打造为法治之路，希望各国学员以研修项目为契机，深入研究“一带一路”建设中的法律问题，打造相互兼容的“规则高速公路”，为“一带一路”建设营造相对稳定的法律框架。

　　白俄罗斯外交部条法司司长安德烈·梅捷利察表示，法治合作是共建“一带一路”的关键内容。中国在尊重国家主权、公平贸易、和平解决国际争端等适应国际法方面的做法值得学习和思考。本次研修项目将帮助各方进一步了解中国的价值观、文化和风俗，促进双方在法律问题上的协调，对参与方都将大有裨益。

　　苏丹外交部阿盟事务司司长奥马尔·法德拉拉对研修项目充满期待。他告诉记者，通过参与共建“一带一路”，苏丹的港口、道路等基础设施以及农业等取得了较快发展。他认为，法治合作至关重要。共建“一带一路”涉及国家众多，而各国法律规范、行业规则、社会风俗等差别很大，中国开办本次研修项目将增进彼此理解和沟通，为未来深化合作打下基础，真正体现了互利共赢的理念。

　　乌兹别克斯坦外交部条法司司长拉什多夫告诉记者，乌兹别克斯坦政府对共建“一带一路”高度重视。他希望学习到更多中国的相关政策、法律体系等信息，助力“一带一路”项目在本国更好落地。


　　《 人民日报 》（ 2019年10月15日 17 版）
(责编：李枫、岳弘彬)
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