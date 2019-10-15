中国游客为世界旅游市场增添活力

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中国人的出境游为世界带来更多分享中国发展的机遇。统计数据显示，2009年至2018年，内地居民出境10.5亿人次，仅2018年就突破1.6亿人次。今年国庆期间，中国出境游客突破700万人次。庞大的旅游人群为世界各国带来巨大商机。许多国家纷纷采取便利签证、定制个性化产品等诸多措施，吸引更多中国游客。

中国文化和旅游部日前发布报告称，今年国庆黄金周期间，中国出境游客突破700万人次，国外民众对中国出境游客文明素质的评价越来越高，中国游客在境外受欢迎程度也不断上升。近年来，中国出境游人数不断增加，整体消费继续升级，有力地带动了海外交通、餐饮等行业发展，为境外旅游目的地国带来了新活力。

假期出境游持续升温

根据文旅部的报告，今年假期出游用户更为理性，覆盖的海外旅游目的地也日趋分散。中国周边地区仍是中国游客出境游最活跃的市场。欧洲旅游则持续升温，法国、西班牙、意大利、奥地利等国大受欢迎。

“最多的时候，一天有200多个中国旅游团到达莫斯科，这在15年前是不可想象的天文数字。”俄罗斯“世界无国界”旅游协会委员会主席伊戈尔·库兹明日前如此感慨。

从去年开始，通过团体免签方式赴俄旅游的中国游客数量就已突破100万人次，今年的数量预计将大大超过之前。俄罗斯国立埃尔米塔什博物馆旅游及特别项目部部长奥尔希波娃坦言，现在每天去博物馆上班，如果见不到中国游客，都会感到有些不适应。

黄金周期间，到访土耳其的中国游客大幅提升，带旺了土耳其旅游市场。土耳其道拉克旅行社联合创始人伊比什表示，中国游客群体越来越多样化，越来越多中国年轻人选择到土耳其度假。

与此同时，芬兰赫尔辛基机场累计接待中国游客数再创新高。“我们非常高兴看到中国人越来越多地选择芬兰作为旅游目的地。”芬兰机场集团机场网络主管约克纳说。

西班牙一家旅行社社长哈维尔告诉记者，最近几个月来，选择西班牙作为旅游目的地的中国游客数量显著增加，能明显感受到中国游客对西班牙的兴趣越来越浓厚。

比利时布鲁塞尔大广场上，执勤警察莉莲说，大量中国游客的到来，很多警察也学会了用汉语打招呼。“中国游客对比利时的旅游市场越来越重要”。

韩国首尔市观光体育局局长朱容台表示，首尔市热烈欢迎中国游客的来访。目前，首尔市与中国的马蜂窝旅游网、腾讯、携程等大量优质平台签订了合作协议。

展现出更高的文明素质

如今，很多中国游客不再注重“打卡”式旅游，而是更多地深入体验异国风光和文化。同时，中国游客在海外的消费趋于理性。出境游的中国游客日益展现出更高的文明素质，在境外受欢迎程度不断上升。

意大利博洛尼亚一家旅行社负责人比安卡表示，现在中国游客更加注重旅游品质，选择“跟团游”的越来越少，更多的是喜欢与三五个好友一道自由行，获得独一无二的旅行体验。“中国游客文明素养不断提升，不文明现象日益减少，反映出整体国民素质不断提高，这其中与中国政府加强文明旅游教育密不可分。”

“中国游客都非常友好。”已经工作5年多的肯尼亚北极星旅行社中文导游莎朗·基托尼表示，中国游客非常愿意了解非洲文化，喜欢参观一些民俗村落和国家公园，有时甚至不怕冒险。“一些冒险性的活动要特别注意安全，有些人的性子还是有点急，但观看野生动物是非常需要耐心的。”

“我们对中国游客的整体印象非常好。”比利时《德尚》杂志执行主编马克西姆·德尚说，前几年曾有过一些抱怨，但近年来批评声音几乎不见了。一方面，中国游客文明素质确实有了很大提升，更加“入乡随俗”，尊重、了解当地文化。另一方面，比利时和欧洲民众对中国文化习俗的了解也越来越多，知道有些摩擦是文化差异造成的误会。

德尚说，近年来，中国游客到欧洲团队旅行的比例显著减少，自由行越来越多，这说明中国出境游消费进入新阶段。很多中国游客第一次到欧洲旅行选择旅行团，之后再到欧洲旅行，情况熟悉了，目标也更加个性化，选择自由行的人数大大增加。“现在，中国游客英语越来越好，出境游次数增加，在国外旅行显得更加自信了。”

为世界各国带来巨大商机

中国人的出境游人群庞大，为世界各国带来巨大商机。许多国家采取便利签证等诸多措施，努力挖掘中国市场潜力，希望通过提振旅游业带动经济发展。

在意大利，中国游客是各大区争抢的对象。意大利媒体称，中国是世界旅游大国，在外国游客购买免税商品的消费能力上，中国人的贡献占比达29%，位居首位。中国游客已经成为意大利旅游业发展的一大助力，日益高涨的消费需求对当地市场产生巨大拉动作用。

南非旅游部发言人马那莱表示，2018年，访问南非的中国游客近10万人次，还有巨大增长空间。南非计划2030年实现接待2100万人次外国游客的目标，中国是关键的客源国。南非正在着力加强中文导游的培训，以满足不断增加的中国游客的需要。

位于埃及西奈半岛最南端的沙姆沙伊赫安静整洁，为了发掘这座海滨小城的潜力，埃及方面不断完善景点的中文介绍材料。一些纪念品商店，在国庆期间挂上了五星红旗。鉴于中国人对饮食比较讲究，沙姆沙伊赫旅游局鼓励当地开中餐馆，目前仅“温柔湾”海滨小道上就开设了3家中餐馆。“如何吸引更多中国游客，对我们至关重要。”埃及旅游局负责亚洲和中国市场的官员胡萨姆说。

巴西伊瓜苏市旅游局长吉尔马·皮奥拉透露，他们希望早日推动对中国游客实行电子签证。

如今，西班牙的一些著名景点也有了中文导览，马德里和巴塞罗那机场有了24小时热水和方便面供应。哈维尔表示，西班牙还需要在旅游营销方面转换思路，西班牙政府应该为中国游客设计特别的旅游方案。目前，西班牙方面已决定，近期将在成都新开设领事馆，以进一步为中国游客申请签证提供便利。

（本报莫斯科、斯德哥尔摩、马德里、布鲁塞尔、首尔、罗马、约翰内斯堡、开罗、里约热内卢10月14日电 记者屈佩、黄云迪、姜波、张朋辉、马菲、韩硕、万宇、黄培昭、朱东君）

《 人民日报 》（ 2019年10月15日 17 版）

(责编：李枫、岳弘彬)