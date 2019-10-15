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我国数字电视标准覆盖11个国家或地区

2019年10月15日05:22  来源：人民网－人民日报
 

　　新华社北京10月14日电  （记者赵文君）国家市场监管总局副局长、国家标准委主任田世宏14日表示，目前已有11个国家或地区基本确定采用或商用我国数字电视标准，带动了数字电视产业众多产品和企业“走出去”，形成由点到面的标准海外推广应用新格局。

　　14日是第五十个世界标准日，主题为“视频标准创造全球舞台”。田世宏说，我国推动了自主先进的音视频技术向技术标准转化，打破了国际标准中的专利技术垄断。在推动视频技术国际化方面，我国标准成为第四个国际电信联盟（ITU）数字电视国际标准，为我国电视产业数字化进程和海外推广应用奠定了坚实基础。

　　田世宏介绍，回顾我国视频产业发展，电视机系统从黑白到彩色，视频信号从模拟到数字，分辨率从标清到高清、超高清，产业不断升级换代，视频通话、在线教育、高清影音等方面的应用，让人们的生活更高效、更美好。

　　田世宏表示，将进一步加强相关超高清视频编码、视觉健康、新型显示设备等方面标准研制，保持标准的先进性、科学性和前瞻性。进一步适应视频领域关于标准的旺盛需求，统筹国际标准、国家标准、行业标准和团体标准，发挥各层级标准作用，支撑视频产业应用健康发展。

　　据统计，我国视频相关国家标准已有100余项，国际标准注册专家近300人。


　　《 人民日报 》（ 2019年10月15日 03 版）
(责编：李枫、岳弘彬)
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