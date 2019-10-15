十月金陵，丹桂飘香。

为庆祝中美首对友好城市结好40周年，美国圣路易斯市市长莉达·克鲁森一行到访南京参加相关庆祝活动。这是克鲁森出任市长后的首次外事访问。她在接受本报记者采访时说：“我是圣路易斯市连续第六任访问南京的市长，非常荣幸继承这一传统。与南京的友谊对我们来说很重要，这是两市人民、美中两国人民之间的友谊。我们的友谊将永久传承！”

1979年11月2日，南京市与圣路易斯市结为中美之间第一对友好城市。圣路易斯市位于美国密苏里州密西西比河之滨，是美国中部重要的交通枢纽。40年来，两市友好合作稳步推进，在经贸、科教、文化、医疗等领域取得了显著成效，既推动了城市发展，也造福了两市人民。

世界贸易中心协会圣路易斯分会主任蒂姆·诺瓦克已是第十九次来中国，他表示：“我到过中国多地，目睹了中国创造的经济奇迹，深知与中国友城结好的重要性和特殊意义。总部位于圣路易斯的艾默生电气公司多年来参与了南京市多个重大工程项目的建设。与南京合作，让友城互利，这比什么都有说服力。”

传承友谊，互利合作，40年结好的纽带不止这些。圣路易斯市友城委员会主席尼尔·佩里曼指着手机上的照片对记者说：“这是我的小儿子来南京实习时和中国朋友们的合影。你看，他们多开心，就像一家人！虽然只住了短短一个月，他已经开始学汉语了。”

佩里曼是职业律师，和委员会的其他成员一样，在本职工作之余积极推动两市友好工作。他说，40年结好的背后，是双方共同的努力和付出，在这方面，南京市外事办公室的同事们做了大量工作，他们高度负责、持之以恒，对促进两市友好交流功不可没。

10月14日上午，圣路易斯市向南京赠送了一座两米多高的美国棒球手雕塑，它以圣路易斯知名棒球队——红雀队的运动员为原型。而在圣路易斯市，矗立着这座雕塑的“兄弟版”。该雕塑以南京运动员为原型，背号为“40”，象征着南京市与圣路易斯市结好40周年。

两座雕像，相隔万里，将中美两座跨越太平洋的城市，紧紧联结在了一起。

《 人民日报 》（ 2019年10月15日 03 版）

(责编：李枫、岳弘彬)