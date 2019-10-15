“尼中友好源远流长。中国国家主席习近平对尼泊尔的访问，让尼中两国的友谊提升到一个更高的层次，同时促成两国间更多领域的合作，让两国拥有了美好未来。”尼泊尔国家重建局局长贾瓦利近日在接受本报记者专访时表示，尼泊尔几年前发生大地震，正是中国及时的援助和高效的灾后重建项目让尼泊尔感受到两国和两国人民深厚的情谊，“有中国在，尼泊尔对震后重建充满信心，感谢中国朋友的无私帮助”。

2015年，尼泊尔大地震造成近9000人丧生，两万多人受伤，大量居民住宅、政府大楼、学校以及历史古迹遭到破坏，经济损失严重。同年，尼政府设立国家重建局，旨在5年内快速重建尼全国在地震中受损的建筑，并安置因地震而流离失所的民众。贾瓦利被任命为该局局长。

尼泊尔大地震后，中国承诺为其实施25个灾后重建项目，涉及基础设施、北部灾后民生恢复、文物古迹修复、灾害防治能力建设及医疗卫生合作等领域。贾瓦利说：“中国很多灾后援助项目都和当地民众的生活息息相关，比如杜巴中学。那是尼历史最悠久的学校，在中国工人夜以继日的奋战下，新教学楼短短9个月拔地而起，师生们倍感欣喜。中国还在尼泊尔北部山区重建6所学校。中国专家对杜巴广场九层神庙修复也非常用心，最大程度地恢复了神庙往日的风采，我们对此十分感动。”

中国的援助及时高效，大多数项目已经完工或正在快速推进。“中国的项目建设和管理经验值得尼泊尔学习借鉴。尼泊尔政府和人民感谢中国提供的无私帮助。这些项目促进了两国民心相通。”贾瓦利说。

采访中，贾瓦利感慨于中国的快速发展。“我曾去过北京、上海和南京等城市，惊叹于中国奇迹般的快速发展。我认为这一切要归功于中国共产党的领导力和执行力。中国共产党重视政策规划的长远性和可行性，所以政策从制定到落实效率很高。”

贾瓦利表示，中国政府注重民生，将经济发展与人民生活水平的提高很好地结合起来，“这是一种成功的发展方式，不仅有益于中国，也有益于世界。尼泊尔作为中国的友好邻邦，能从中国成功的发展模式中汲取经验，并结合自身国情，探索出适合自己的发展道路”。

谈到共建“一带一路”，贾瓦利表示，共建“一带一路”促进基础设施的互联互通，将进一步释放参与国家和地区的经济活力。尼中共建“一带一路”项目与尼灾后重建项目息息相关，比如加德满都内环路升级改造项目，在中方努力下，完成得又快又好，很大程度上缓解了首都交通拥堵问题，让当地人出行更加便利。

（本报加德满都10月14日电）

《 人民日报 》（ 2019年10月15日 03 版）

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