10月11日—12日，习近平主席同印度总理莫迪在金奈举行中印领导人第二次非正式会晤。两国领导人决定建立高级别经贸对话机制，以加强两国贸易和投资合作关系，更好地促进两国经贸合作平衡发展。两国工商界人士纷纷表示，他们对进一步深化两国互利合作充满信心，中印经贸合作迎来更广阔发展空间。

“在更多领域开展经贸合作”

“贸易促进活动给两国企业搭建了相互沟通桥梁”“我们希望以后有更多类似形式的对接洽谈”……

10月10日，中国—印度贸易项目签约仪式对接洽谈在德里举行。现场人头攒动，不少中印企业排队等候签约。

印度旺一化学品公司总经理赫塔布·斯·肯佳德热情地跟中国企业代表们交流讨论。此次旺一化学品公司与中国国投国际贸易有限公司签署了数千万美元的工业盐订单。印度2012年开始向中国出口工业盐，当年出口量仅为50万吨，2018年已上升至1000万吨。“中国市场潜力非常大。我希望和更多中国企业建立联系。”

对接洽谈活动由中国商务部和印度商工部联合举办。当天，中印两国企业共签署128项贸易协议，金额超过30亿美元，签约产品涉及矿产品、化工品、农产品、医药品等印方优势产品。

“印度企业希望与中企在更多领域开展经贸合作，实现互利共赢。”印度普拉索化学有限公司国际贸易总监达瓦尔说。

目前在印中资公司有1000多家，投资总额80多亿美元，为印度创造了20余万个就业机会。印度企业也积极拓展中国市场，对华累计投资额近10亿美元。120多家印度企业在中国从事信息技术、纺织、食品加工等领域工作。

印度工商联合会执行委员会成员萨尼说：“中国是印度重要的经贸合作伙伴。印方高度重视中国对印度经济增长的贡献。印中深化务实合作前景广阔，符合双方共同利益。”

“为当地经济注入更多活力”

“欢迎使用Paytm支付。”走在金奈街头，记者看到，不少店铺将蓝色的“印度版支付宝”Paytm二维码标识挂在显眼位置。店员热情地招呼记者使用这一支付方式。

手机店店主卡里姆说，Paytm支付便利快捷，省去找零钱的烦恼，业务处理效率很高。

Paytm在2015年获得了阿里巴巴集团两次投资，用户从最初的2000多万迅速发展到如今超过3亿，成为印度第一大、全球第四大电子钱包。

在线缴付水电煤费用、转账付款、停车加油、外卖点餐……Paytm陆续上线多款功能，将移动支付和生活场景充分结合起来。阿里巴巴集团相关业务负责人介绍，从中国带来的移动支付模式，已悄然走进印度社会生活的方方面面，让当地相关行业和消费者享受到数字经济发展带来的红利。

印度政府大力推进的“印度制造”“数字印度”等经济改革举措得到中国企业积极响应，中国企业不断加大对印产业园区、电子商务等领域投资，为印方创造了大量工作机会。在莫迪总理的家乡古吉拉特邦，特变电工累计投资2.18亿美元建立的世界级特高压输变电产业基地，是印度目前投资最大的高端电力装备制造基地。在发展水平居于印度前列的马哈拉施特拉邦，海尔浦那工业园已成为中印务实合作的典范。

作为世界上仅有的两个人口超过10亿的大国，中印都在聚焦发展。两国巨大的市场需求，不仅是双方开展持久经贸往来的合作之基，也将成为世界经济增长的活力之源。

“中国企业积极参与印度发展，为当地经济注入更多活力。正如习近平主席指出，两国要深化务实合作，拉紧利益纽带。金奈会晤为印中关系发展指明了方向。”印度苏里斯博士生命科学公司总经理苏里亚·纳拉亚南表示。

“为我们打开一个巨大市场”

“这些是要运往中国的巴斯马蒂香米，也是世界上最长的长粒香米。”在印度LT食品有限责任公司位于哈里亚纳邦的仓储车间，该公司副总裁维吉·马立克介绍：“中国拥有巨大的消费市场。我们一直想把印度香米出口到中国。今年1月份，我们的产品终于走上中国消费者的餐桌。”

去年4月，习近平主席在武汉会晤上提出两国要深化互利合作。一年多来，武汉会晤积极效应不断显现。推动印度优势农产品出口正是其中一个缩影。数据显示，今年上半年，印度对华农产品出口额较去年同期翻了一番。

中印医药贸易额持续增长。2018年，中印医药产品贸易总额70.2亿美元，比上年增长21.4%。印度已成为中国第四大医药贸易伙伴，是中国原料药第一大出口国。中印两国主管部门已就扩大医药产业合作展开深入交流。中国近期还审议通过了新修订的药品管理法，为印度一般药品输华提供便利。

10月11日，在金奈举行的一场印中医药合作论坛上，印度医药行业人士对赴华开展医药生产合作以及扩大对华药品出口显示出浓厚兴趣。印度药企APEX实验室国际业务经理拉杰·库马尔表示：“加深与中国的产业合作是我们长久以来的期盼。”

金奈会晤期间，习近平主席表示，欢迎印度药品企业和信息技术企业赴华投资合作。印度煕德隆药业（北京）有限公司高级总经理穆拉利说，金奈会晤坚定了印中两国医药企业加强合作的信心。“这将为我们打开一个巨大市场。中国不断扩大开放，对印度医药企业来说是个巨大机遇。”

目前中国已成为世界第二大货物贸易进口国和服务贸易进口国，货物和服务年进口值均占全球10%左右，为促进世界经济贸易发展、增加全球民众福祉作出了重要贡献。中国驻印度大使孙卫东表示：“中国是世界第二大消费市场，拥有全球最大的中等收入人群，愿意进口符合中国市场需求且质高价优的产品。中方欢迎印度更多适销对路和有竞争力的产品进入中国市场。”

（本报印度金奈10月14日电 记者管克江、王芳、王海林、徐伟、丁雪真、苑基荣）

《 人民日报 》（ 2019年10月15日 03 版）

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