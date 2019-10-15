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符合国情的制度给中国人民带来好生活（国际论坛）

河野洋平

2019年10月15日05:22  来源：人民网－人民日报
 

　　中国人民选择的中国特色社会主义制度符合中国国情，让中国人民的生活一天更比一天好

　　　　

　　70年来，新中国发展取得了辉煌成就，这令人无比高兴。中国发展之快、变化之大为世人惊叹。

　　我第一次到访中国是在1970年。当时作为年轻国会议员，我希望了解中国，也很想去北京看看。因为东京与北京之间没有直航，我费尽周折花了4天时间才到北京。如今，从东京飞往北京只需4个小时，两国间平均每周航班2000多班次。

　　在过去的49年间，我访问中国近百次。第一次去中国时，如潮水般的自行车穿行在北京的大街小巷；如今，不仅汽车穿梭在中国的大城小镇，新能源汽车等环保交通工具也越来越多。从自行车到汽车再到新能源汽车，出行方式的变迁反映了中国人民生活水平的巨大飞跃，也折射出新中国成立70年来的全方位发展成就。

　　判断一个国家制度好坏的标准是这个国家人民的生活是否更好。中国人民选择的中国特色社会主义制度符合中国国情，让中国人民的生活一天更比一天好。关于新中国成立70年发展变化的原因，不同的人有不同的解读。我认为，中国共产党的坚强领导发挥了不可替代的重要作用。

　　中国共产党对中国发展作出了科学的顶层设计。1978年，中共十一届三中全会作出实行对内改革、对外开放的政策，从此开启了中国波澜壮阔的发展历程。中国的社会活力一下子释放出来，生产力也得到了极大的解放。1992年召开的中共十四大明确提出，中国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。2001年，中国加入世界贸易组织，更加紧密地融入国际经济体系之中。如今中国特色社会主义市场经济蓬勃发展，经济社会发展日新月异。

　　在中国共产党制定的目标的指引下，十几亿中国人怀着“明天要比今天过得更好”的愿望，辛勤劳作，刻苦钻研，艰苦奋斗，朝着共同的目标努力，克服了一个又一个困难，推动国家面貌发生了巨大变化。

　　我很荣幸，曾数次同习近平主席见面。习近平外交思想令人钦佩，亲诚惠容理念和与邻为善、以邻为伴周边外交方针，让包括日本在内的周边国家可以放心地与中国携手合作、发展、共赢。习近平主席虚怀若谷，善于倾听不同国家的意见，中方同各方共商共建共享“一带一路”，赢得了国际社会的广泛支持和普遍赞誉。

　　人类只有一个地球，各国共处一个世界。贸易自由化是大势所趋，单边主义和保护主义不利于世界经济发展。希望各国能够携手促进自由贸易，共同维护自由贸易体制，共同构建开放型世界经济。同时，世界还面临层出不穷的新挑战，需要各国秉持构建人类命运共同体理念，共同建设美好未来。

　　今年是新中国成立70周年，日本也进入令和时代，日中关系正站在新的历史起点。双方应不断加深相互理解和信任，在双边关系发展进程中妥善处理分歧，不断加强民间交流，同时更加积极参与全球治理，在地区和世界范围内推动日中关系迈上新台阶。

　　（作者为日本众议院前议长） 


　　《 人民日报 》（ 2019年10月15日 03 版）
(责编：李枫、岳弘彬)
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