中华志愿者全国中老年电视艺术赛在京启动

人民网讯 10月12日，主题为“讴歌新时代，畅享新生活”的“中华志愿者全国中老年电视艺术赛”启动仪式在北京举行。旨在组织中老年志愿者群体，通过丰富多彩的艺术形式，讴歌党、讴歌祖国，讴歌人民以及弘扬志愿服务精神和中华民族孝老爱亲的传统美德。老年志愿者们带来的器乐合奏、模特走秀以及合唱表演，展现了中老年群体丰富有趣的生活状态和年轻活泼的精神状态。

全国老龄办党组成员、中国老龄协会副会长肖才伟表示，活动要始终坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的正确方向，牢记社会责任和使命担当，坚持弘扬主旋律，传播正能量。始终把社会效益放在首位，引领真善美的道德风尚，传递乐观向上的价值观。严格依法开展活动，切实维护中老年人的合法权益，把实事办实、好事办好，塑造老年文化事业的新品牌，争做新时代老年艺术活动的新标杆。

中华志愿者协会会长宋志强认为，离开工作岗位的中老年人，经验丰富，闲暇充裕，集体主义观念浓厚，社会参与意愿强烈，最适合做志愿者，也最愿意做志愿者。以这次活动为抓手、为契机，在歌颂新时代的同时，利用电视网络等传播媒介和平台，我们得以把志愿精神进一步发扬光大，将更多的中老年人聚集在志愿服务的旗帜下，致力于推动我国志愿服务事业再上新台阶，再创新辉煌。

中国老龄产业协会副会长兼秘书长曾琦提出，“中华志愿者中老年电视艺术赛”要“以人民为中心”，增进民生福祉，坚持活动的公益属性。在活动进行过程中，注重突出公益性、淡化商业性，推动老龄公益事业健康有序发展，不忘初心，为实现让老人获得更多的获得感、幸福感的目标共同努力奋斗。

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