新华社加德满都10月14日电 综述：开启尼中关系新时代——尼泊尔各界高度评价习近平主席访尼成果

新华社记者

国家主席习近平12日至13日对尼泊尔进行国事访问，与尼方领导人就双边关系及共同关心的国际和地区问题达成广泛共识，宣布建立中尼面向发展与繁荣的世代友好的战略合作伙伴关系，见证签署了涉及国计民生各领域的20份合作文件。

尼泊尔各界人士普遍认为，习近平主席此访取得了丰硕的务实成果，对尼中关系未来发展做出了新规划，标志着尼中关系迈入快速发展新时代。

尼泊尔世界事务委员会主席赫曼塔·卡雷尔表示，中国国家主席时隔23年再次访尼，这本身就有着重要意义。此访增进了两国之间的友好和合作，双方就跨喜马拉雅立体互联互通网络建设、促进双边贸易投资往来、扩大人文旅游合作等达成一系列共识，取得重要务实成果。

尼泊尔《人民评论》周刊总编辑普什帕·拉杰·普拉丹说，习近平主席是一位有远见卓识的领导人，此次访问把两国关系提升至新高度，具有重要意义。中国在外交政策上寻求和平共处，不干涉他国内政，主张大小国家一律平等，这赢得尼泊尔人民称赞。这次访问将对尼泊尔未来发展产生长远影响，在中国支持和帮助下，尼泊尔有望从“陆锁国”成为“陆联国”。

尼泊尔知名学者尤巴拉杰·桑鲁拉认为，这次访问为尼泊尔进一步融入“一带一路”建设创造了更多机遇，将帮助尼泊尔全面和快速发展，实现“繁荣尼泊尔、幸福尼泊尔人”的愿景。跨喜马拉雅立体互联互通网络建设将推动尼泊尔公路、铁路、航空等领域实现快速发展，为尼泊尔发展农业和工业、改善经济结构、扩大出口起到重要作用。

尼泊尔外交政策专家希拉纳亚·拉尔·什雷斯塔表示，习近平主席此访将推动尼中双方在互联互通、经贸往来、教育卫生等各领域进一步强化合作。尼中加强互联互通和强化合作不仅有利于两国，而且惠及地区，将为加强整个南亚地区的合作夯实基础。

巴克塔普尔市长苏尼尔·普拉贾帕蒂说，习近平主席的访问进一步深化了尼中关系，为尼泊尔发展带来了新动力。尼泊尔是一个旅游资源非常丰富的国家，习近平主席此访将让更多中国人关注并到访尼泊尔，拉动尼泊尔的旅游业，促进当地经济发展。

习近平主席的访问也成为尼泊尔百姓高度关注的大事。加德满都市中心泰米尔商业街丝巾店店主曼苏尔说，习近平主席的访问有利于尼泊尔人民，两国友谊源远流长，两国关系的进一步提升必将推动两国人民之间的交流往来。（参与记者：耿学鹏、周盛平、张宁、刘天、毛鹏飞、白旭）

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