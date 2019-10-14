三名经济学家因减贫研究成果获2019年诺贝尔经济学奖

这是10月14日在瑞典斯德哥尔摩瑞典皇家科学院拍摄的2019年诺贝尔经济学奖新闻发布会现场。新华社记者郑焕松摄

新华社斯德哥尔摩10月14日电（记者和苗）瑞典皇家科学院14日宣布，将2019年诺贝尔经济学奖授予阿比吉特·班纳吉、埃丝特·迪弗洛和迈克尔·克雷默三名经济学家，以表彰他们在减轻全球贫困研究领域作出的突出贡献。

班纳吉1961年生于印度，目前任职于美国麻省理工学院；迪弗洛1972年生于法国，任职于麻省理工学院，是获此殊荣的最年轻的经济学家，也是迄今获得诺贝尔经济学奖的第二名女性；克雷默1964年出生，任职于美国哈佛大学。

瑞典皇家科学院常任秘书戈兰·汉松在新闻发布会上说，今年经济学奖三名得主“以实验性方法致力于减轻全球贫困”而获奖，他们的研究“大大提高了我们抗击全球贫困的能力”。

汉松说：“在短短20年间，他们基于实验的新方法改变了发展经济学，如今这已是一个蓬勃发展的研究领域。”

评审委员会的声明指出，目前人类仍面临的最紧迫问题之一是减轻各种形式的全球贫困。今年的获奖者在研究中引入了新方法，例如把减贫问题拆分化解为改善教育和医疗保健等更为细致入微的问题。

今年的诺贝尔经济学奖奖金为900万瑞典克朗（约合91万美元），三名经济学家将平分奖金。

在诺贝尔系列奖项中，经济学奖并非依照已故瑞典工业家阿尔弗雷德·诺贝尔的遗嘱设立，而是由瑞典国家银行1968年创立，奖金由瑞典国家银行支出。

10月14日，在瑞典斯德哥尔摩瑞典皇家科学院，三名2019年诺贝尔经济学奖获得者的照片显示在屏幕上。新华社记者郑焕松摄

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