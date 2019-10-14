旅南非侨胞：祖国强盛是我们行走世界的底气

人民网约翰内斯堡10月14日电 （王磊）据中国驻南非使馆消息，10月13日，中国驻南非使馆举行“亲历国庆70周年盛典旅南侨胞代表座谈会”。中国驻南非大使林松添出席座谈会并作总结发言，驻南使馆全体馆领导、倪玲玲参赞兼总领事，驻约堡总领馆新任总领事唐中东，赴京参加国庆观礼的侨胞代表、主要侨团负责人、央媒和华文媒体代表以及驻南使领馆外交官等约80人出席座谈会。

中国驻南非大使林松添发言

南非华人警民合作中心主任李新铸、约堡市副市长兼公共安全局局长孙耀亨等13位观礼侨胞代表先后发言，畅谈了各自见证国庆大阅兵和群众游行晚会等一些列观礼活动、特别是现场聆听习近平主席重要讲话的深刻感受和体会，全方位分享了亲眼所见新中国成立70年取得伟大成就的无比感慨，抒发了爱国爱乡的无限真挚情感，表达了身为中华儿女的无比骄傲和自豪，表示更加坚信在中国共产党的坚强领导下，祖（籍）国的明天一定会更加美好。

活动现场

座谈会上，侨胞们满怀深情的发言再一次把与会同志带到了盛大国庆庆典那激动人心的现场。大家纷纷表示，祖国的强大和繁荣发展是侨胞们在国外生存发展的底气。身为华夏子孙，大家深感自豪，并表示将把应邀亲历新中国国庆70周年庆典这份无限荣誉转化为继续努力奋斗、更好服务祖国和侨胞的责任，为中南关系发展、为实现中华民族伟大复兴的中国梦做出新的更大贡献。

林大使作总结发言说，今年国庆70周年庆祝活动是中国特色社会主义进入新时代以来的首次重大庆典，规模宏大，盛况空前，举世瞩目，无以伦比，全面展示了中国共产党和中国特色社会主义的强大生命力和中国人民的伟大创造力；昭示了中国坚定走和平发展道路、致力于推动共建人类命运共同体的坚定信念和决心；吹响了实现中华民族伟大复兴中国梦迈上新征程的集结号，必将载入中华民族光辉史册，也必将永远镌刻在海内外中华儿女美好记忆之中。

南非华人警民合作中心主任李新铸发言

林大使表示，参加国庆观礼不仅是一份荣誉，更是一份责任。今年南非有30位华侨华人代表应邀出席国庆观礼活动，体现了国内主管部门对旅南侨胞的爱国情怀和出色表现的充分肯定，既是参加观礼侨领个人和家人的荣耀，也是旅南广大侨胞的荣光。希望广大旅南侨胞们更加热爱祖(籍)国，旗帜鲜明地捍卫国家主权、尊严、安全和发展利益；更加团结互助，共同推动建设平安侨社、和谐侨社；更加奋发图强，发挥自身优势，更好融入促进中南友好和实现中华民族伟大复兴中国梦的伟大事业中，实现合作共赢、共同发展。

约堡市副市长兼公共安全局局长孙耀亨发言

(责编：贾文婷、徐祥丽)