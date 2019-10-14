欧盟中国商会发布首份旗舰报告 外交部：希望欧方倾听中国企业意见和诉求

人民网北京10月14日电 据外交部网站消息，外交部发言人耿爽今日主持例行记者会。

全文如下：

一、应印度尼西亚政府和日本政府邀请，国家主席习近平特使、国家副主席王岐山将赴印尼首都雅加达出席于10月20日举行的佐科总统就职仪式，赴日本首都东京出席于10月22日举行的德仁天皇即位庆典，并对两国进行友好访问。

二、应巴西总统府机构安全办公室主任埃莱诺邀请，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪将赴巴西首都巴西利亚出席于10月17日至18日举行的第九次金砖国家安全事务高级代表会议。

问：请问中方对第九次金砖国家安全事务高级代表会议有何期待？

答：金砖机制是新兴市场国家和发展中国家加强团结合作、维护共同利益的重要平台。近年来，在五国领导人战略引领下，金砖国家秉持开放包容、合作共赢的金砖精神，推动各领域务实合作不断深入，深化了团结互信，增进了五国人民福祉，在构筑新型大国关系方面作出了表率。

金砖国家安全事务高级代表会议是五国加强政治安全合作的战略性平台，第九次金砖国家安全事务高级代表会议是11月金砖国家领导人巴西利亚会晤前的一场重要活动。面对当前复杂严峻的国际形势，五国将就国际安全形势、重大国际和地区热点问题以及加强反恐、网络安全等领域合作等议题深入交换意见，致力于携手应对各种突出挑战，共同维护五国安全和发展利益，维护世界和平稳定。中方相信此次会议将取得积极成果，进一步深化金砖国家战略互信，为11月巴西利亚领导人会晤做好政治准备。

问：两个关于上周在华盛顿举行的中美经贸磋商的问题。第一个问题，美方称，中方已同意每年购买价值500亿美元的美国农产品，中方是否愿意这么做？第二个问题，中美过去曾接近达成协议，但后来又被推翻，中方是否相信此次达成的贸易协议会持续有效？

答：关于新一轮中美经贸高级别磋商情况，中方已经发布了消息稿。双方在此轮磋商中就共同关心的经贸问题进行了坦诚、高效、建设性的讨论，在农业、知识产权保护、汇率、金融服务、扩大贸易合作、技术转让、争端解决等领域取得实质性进展。双方讨论了后续磋商安排，同意共同朝最终达成协议的方向努力。

我们希望美方能够同中方相向而行，共同努力，按照两国元首确定的原则和方向，在平等和相互尊重基础上妥善解决彼此的关切，推动两国经贸关系健康稳定向前发展。

问：近日，台风“海贝思”登陆日本并造成严重人员伤亡和财产损失，仍有多人下落不明。中方对此有何评论？

答：中方关注日本遭遇严重台风的灾情，向遇难者表示哀悼，对遇难者家属和受伤人员表示诚挚慰问，希望受灾地区和受灾民众能够早日恢复正常生产生活。

问：北京时间今天早上，美国总统特朗普发推特称，中国已经开始购买美国农产品，你能否证实？这是否只是特本人或美方的一面之词？

答：我刚才已经就新一轮中美经贸高级别磋商作出了回应。至于你提到的具体问题，建议你向主管部门询问。

问：昨天，习近平主席结束了对尼泊尔的访问。此访是中国国家主席时隔23年再次访问尼泊尔。中尼签署了合作文件并强调“一带一路”倡议和多边合作。中方对此有何评论？

答：中国和尼泊尔建交以来，始终相互尊重、相互信任、相互支持，成为不同大小国家和睦相处的典范。习近平主席此访是中国国家主席时隔23年再次访问尼泊尔。中尼双方共同发表了联合声明，签署了20份合作文件。访问取得圆满成功，主要包括以下三方面成果：

一是两国关系定位迈上新高度。双方共同宣布，将本着同舟共济、合作共赢精神，建立中尼面向发展与繁荣的世代友好的战略合作伙伴关系。这一新定位不仅为两国关系未来发展指明了方向，也赋予中尼关系更重要的地区影响。

二是互联互通建设取得新进展。双方商定将中尼共建“一带一路”同尼泊尔打造“陆联国”的国策对接，通过口岸、道路、铁路、航空、通信等方面联通工程，加快构建跨喜马拉雅立体互联互通网络。双方还宣布启动中尼跨境铁路可行性研究，朝着“天堑变通途”的梦想迈进了一大步。

三是睦邻友好合作收获新硕果。双方同意构建全方位合作格局，重点加强贸易投资、灾后重建、能源、旅游四大领域合作。双方还同意扩大教育、青年、地方等领域交流合作，增进民心相通。珠穆朗玛峰是中尼友谊的象征，两国将围绕珠峰开展应对气候变化、生态旅游等合作，打造双方合作新亮点。

中方愿同尼方一道，落实两国领导人共识，共同推动中尼友好合作迈上新台阶，揭开中尼关系新篇章。

问：据报道，欧盟中国商会11日在布鲁塞尔发布首份旗舰报告，全面总结中资企业在欧洲所开展的主要业务，并向欧盟机构和成员国政府提出一揽子政策建议，以便进一步改善中资机构在欧盟的营商环境。中方对此有何评论？

答：我们注意到欧盟中国商会发布的这份《中国企业在欧发展报告》，这是欧盟中国商会2018年在布鲁塞尔成立以来发布的首份旗舰报告。

我们高兴地看到，当前中国企业在欧整体经营表现向好，越来越多的中国企业在欧设立了研发中心和制造工厂。中国企业在当地的投资、与当地的合作促进了就业增长和民生发展，也全方位带动了欧洲产业链升级。但报告也同时指出，欧盟外资审查趋严、针对科技和能源等特定领域及国有企业限制增多、企业与当地政府沟通不畅等因素，给中国企业在欧发展带来了挑战和限制，引发了中国企业的担忧。

欧洲国家一直坚持市场经济原则，主张贸易投资自由化与便利化，是多边主义和自由贸易的支持者和维护者。我们希望欧方能够认真倾听中国企业意见和诉求，继续保持投资市场开放，为包括中国企业在内的各国企业赴欧投资兴业创造公平、透明、稳定、可预期的营商环境。当前形势下，中欧本着相互尊重、互利共赢的精神，彼此间保持开放包容，持续扩大合作，不仅符合双方利益，也有利于为世界注入更多的正能量和稳定性。

问：关于王岐山副主席访问日本，他是否将会见安倍首相等日方领导人？有没有其他活动计划？能否介绍具体安排？

答：我刚才已经发布了消息。王岐山副主席此次访问主要是作为习近平主席特使出席德仁天皇即位庆典。他对日本进行友好访问期间，将与日本领导人及各界人士会面。据我了解，除东京以外，王岐山副主席还将赴北海道访问。

问：还是关于尼泊尔的问题。此前有消息称，习近平主席访问尼泊尔期间，中尼双方将签署一份引渡条约。为什么双方最终没有签署这一条约？

答：我能告诉你的是，中方始终重视与尼方在司法领域开展合作。中尼双方对此次签署中尼刑事司法协助条约表示满意，希望早日缔结中尼引渡条约。

问：我们注意到，腾讯体育已经开始正常转播NBA的季前赛，中国政府是否支持这一行为？你对此有何评论？

答：你应该知道，我们一般不对个别企业的具体商业行为作评论，如果你很关心，建议你向有关企业去了解。

我能告诉你的是，体育交流一直为增进中美友好、推进两国关系发展发挥积极作用。同时，正如我以前所说，无论在中国，在美国，还是在世界其他地方，开展交流合作的一个重要前提就是要相互尊重。

(责编：贾文婷、徐祥丽)