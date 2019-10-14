东京湾沉没货轮中国籍船员6人遇难 “海贝思”在日致死人数持续上升

新华社东京10月14日电（记者姜俏梅）中国驻日本大使馆14日说，12日在东京湾沉没的巴拿马籍货轮上6名中国籍船员确认遇难。另据日本共同社报道，截至14日，强台风“海贝思”在日本已导致48人死亡、16人失踪。

中国驻日本大使馆领保部门负责人詹孔朝14日告诉记者，已确认当天新发现的巴拿马籍货轮两名遇难者中有一人为早先失踪的中国籍船员，至此，该艘货轮上的7名中国籍船员中，6人确认遇难，另一人获救。领保工作人员当天已抵达事发现场，并探望了获救船员。

他还介绍说，驻日使馆通过在日本各地志愿者了解到，此次台风给在长野县、新潟县、宫城县和静冈县生活工作的在日中国公民造成了一定财产损失，但截至目前没有收到人员伤亡报告。

另据日本共同社报道，“海贝思”带来的暴风雨天气导致日本大范围地区发生洪水、山体滑坡等灾害，造成的伤亡人数持续上升。日本警方、消防部门和自卫队仍在继续营救被困人员，搜寻失踪者下落。

据日本国土交通省和总务省介绍，12日至13日，日本各地有20多条河流决堤，流域大范围被淹。截至14日上午，浸水房屋合计3300多栋，一些房屋由于积水太深目前无法查看，受灾整体情况一时难以掌握。日方目前动用20多辆抽水车在受灾最严重的日本长野县穂保地区进行紧急排水作业。

据日本消防厅统计，截至14日上午，仍无法返回家园的避难者人数近4万人。流经群马县、埼玉县、茨城县、千叶县的利根川水位依然很高，日本关东地区和东北地区14日的降雨天气还有可能给当地居民带来二次灾害。

尽管目前日本公共交通运行陆续恢复正常，但各地停电和断水状况依然持续，预计距受灾地区生活设施完全恢复还有一段时日。

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