“创赢未来”国际创客大赛举行爱尔兰赛区决赛

新华社都柏林10月14日电（记者张琪）“创赢未来”国际创客大赛爱尔兰赛区决赛13日在都柏林举行，这是“创赢未来”2011年创办以来首次在爱尔兰举行赛事。

本次比赛由中国苏州国际精英创业周落户企业联盟主办，主要面向爱尔兰及周边国家有意到苏州创业和发展的高端人才和初创公司。来自爱尔兰、英国和比利时等国的41个项目报名参赛。经主办方筛选，12个项目参加了在都柏林大学孔子学院举行的决赛。这些参赛项目涉及新材料、生物医药、软件开发、人工智能和高端装备制造等领域。

决赛分为项目路演和评委提问两个环节。经5名专家组成的评委会评审，来自英国的“3D打印软器官模型”项目获一等奖。该项目负责人王文星曾在英国留学，现为英国一家高科技公司创办人。据介绍，这一技术专门生产供外科手术用的人体器官模型，应用前景广阔。

本次比赛设一等奖1名、二等奖2名、三等奖3名，奖金分别为3万、2万和1万元人民币。获奖项目可作为明年7月在苏州举办的“创赢未来”国际创客大赛总决赛的候选项目，获奖者还将应邀参加明年同期举行的苏州国际精英创业周活动。

“创赢未来”国际创客大赛旨在吸引海外高端人才到苏州创业，支持苏州产业转型升级，发展高端制造业和新兴产业。据主办方介绍，截至今年7月底，大赛已累计在海外分赛区举办了38场赛事，共吸引参赛选手约3万人。爱尔兰赛区决赛还得到了中国驻爱尔兰大使馆的支持。

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