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“中日关系青年学者国际研讨会”在沪举行

2019年10月14日16:49  来源：人民网-国际频道
 

人民网讯  “中日关系青年学者国际研讨会”10月12日至13日在上海举行。本次研讨会由复旦大学日本研究中心主办、日本东芝国际交流财团资助，并获得日本驻上海总领事馆的“日中青少年交流促进年”活动认定。

2019年，时值“中日青少年交流促进年”。国之交在于民相亲，青年是国家的基石、未来的希望。为中日两国青年学者创造积极互动沟通的平台，对中日两国之间加深理解、增进信任，促进地区和平与繁荣，有着深远的意义。

复旦大学日本研究中心主任胡令远教授、日本东芝国际交流财团专务理事大森圭介、日本国驻上海总领事馆副领事加藤华子在开幕式上分别致辞，共同表达了携手建设学术共同体、构筑中日青年友好交流网络的热切期望。

开幕式之后，复旦大学中国与周边国家关系研究中心主任、前外交部亚洲司副司长杨健，庆应义塾大学综合政策学部教授加茂具树发表主旨演讲。随后，中日两国青年学者就中日关系、政治外交、经济贸易、历史思想、社会文化等五个领域展开了热烈的研讨，涉及日本外交政策、中日全方位合作、日本公共外交、国际治理体系改革、日本与“一带一路”、日本政治思想史研究、中日教育观、中国的日本研究与日本的中国研究等多个议题。

来自北京大学、中国人民大学、南开大学、上海外国语大学、上海国际问题研究院、上海社会科学院、上海对外经济贸易大学、上海图书馆上海科学技术情报研究所和日本东京大学、东北大学、庆应义塾大学、早稻田大学、爱知大学、成蹊大学、中部大学、亚洲经济研究所等中日两国高校和研究机构的青年学者参加了会议。

(责编：贾文婷、杨牧)
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