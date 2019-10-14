新华社华盛顿10月14日电 （国际观察）普京访沙特有玄机 中东格局加速演变

新华社记者刘晨 刘品然

俄罗斯总统普京14日访问沙特阿拉伯，与沙特领导人讨论双边合作以及地区热点问题。

分析人士指出，普京时隔12年访问沙特，表明俄罗斯在中东地区影响力上升。随着美国在中东盟友中的信誉以及影响力下降，俄罗斯抓住机会发展与阿拉伯国家的关系。备受大国博弈影响的中东地区多极化格局进一步凸显，各种力量将进行重新分化组合。

访问有玄机

据俄媒体报道，普京访问期间将与沙特国王萨勒曼和王储穆罕默德·本·萨勒曼举行会晤。除稳定国际油价以外，双方还将讨论能源、农业、军事技术等领域的合作问题。此外，叙利亚问题、海湾局势、巴以问题也是此访的重点议题。

普京上次访问沙特是在2007年。近几年来，中东局势发生很大变化，俄罗斯与埃及、沙特等中东国家的关系也得到改善。普京在行前接受媒体采访时表示，俄罗斯希望未来以更快的速度发展与阿拉伯世界的关系。

普京此访时机耐人寻味。上海外国语大学中东研究所副所长孙德刚说，美国在沙特石油设施遇袭后未采取有效反制措施，而最近又抛弃了叙利亚库尔德武装，导致地区盟友都感到美国的安全保障不可靠。在此背景下，俄罗斯试图抓住机会扩大在中东地区特别是美国盟友中的影响力。未来美国主导中东安全局势的能力将进一步下降，中东安全格局出现多极化趋势，俄罗斯将成为重要一极。

今年9月中旬，沙特的两处石油设施遭受袭击。普京9月16日在与土耳其总统埃尔多安和伊朗总统鲁哈尼举行的联合记者会上说，俄罗斯愿意向沙特提供协助，沙特领导层只需作出明智决策，就像伊朗采购S-300系统或者像土耳其采购S-400系统一样。

据俄媒体报道，普京此行可能会当面游说沙特方面购买俄防空系统。孙德刚认为，尽管沙特引进了美国“萨德”系统，但油田遇袭事件表明“萨德”不能有效抵御袭击，普京此访将推动俄沙军事合作。

10月9日，土耳其武装部队对叙利亚北部的库尔德工人党等武装发起代号为“和平之泉”的军事行动；美国国防部长埃斯珀13日说，考虑到当前土耳其在叙北部军事行动的进展，美国总统特朗普已下令让约1000名美军撤出叙北部地区。

美国抛弃叙库尔德武装，纵容土耳其越境打击行动，遭到整个阿拉伯世界的反对。孙德刚表示，俄罗斯利用叙利亚问题在美国和阿拉伯世界之间打入楔子，持续扩大自己在中东地区的影响力。

美国遭质疑

叙利亚库尔德武装政治代表机构13日晚在社交网站上发表声明表示，为阻止土耳其的攻击，该政治代表机构和叙库尔德武装主导的“叙利亚民主军”已和叙政府军达成协议，叙政府军将沿土叙边境进驻，以支持“叙利亚民主军”“抵挡侵略”并收回被土军及其支持的叙反对派武装占领的地区。

作为美国合作打击极端组织“伊斯兰国”的盟友，叙库尔德武装事实上已遭美国抛弃。美国《外交政策》杂志撰文指出，美国从叙北部撤军，不仅令美国的诚信广受质疑，也意味着存在于叙利亚的其他国际力量将会伺机而动，寻求新的平衡。

美国前驻叙利亚特别代表弗雷德里克·霍夫认为，如果美国完全从叙北部撤出军力，这无疑会让“伊斯兰国”、叙利亚政府、俄罗斯和伊朗获益。如果当前局势发展下去，美国的政策弱点将充分暴露，美国过去几年打击“伊斯兰国”取得的成果也将面临极大威胁。

美国智库威尔逊中心中东问题专家阿伦·戴维·米勒认为，美国近期对土耳其进攻叙库尔德武装的态度正是本届美国政府外交政策风格的一个缩影：行事缺乏连贯的计划性与程序性，也全然不顾决策结果会给美国的国际形象带来怎样的负面影响。

美国媒体指出，特朗普政府目前正疲于应付国内政治纷争，对海湾地区的关注度降低。

孙德刚认为，美国的战略重心从海外向本土转移、干预中东事务的意愿和能力下降，是美国在中东不作为、抛弃盟友的重要原因。总体来看，美国在中东地区的影响力下降，而俄罗斯的影响力上升。受此影响，中东地区多极化格局加强，各种力量将进行重新分化组合。

(责编：刘晗璐(实习生)、贾文婷)