14日人民币对美元汇率中间价上调2个基点

新华社上海10月14日电（记者程思琪）来自中国外汇交易中心的数据显示，14日人民币对美元汇率中间价报7.0725，较前一交易日上调2个基点。
中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，2019年10月14日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币7.0725元，1欧元对人民币7.8023元，100日元对人民币6.5254元，1港元对人民币0.90168元，1英镑对人民币8.9294元，1澳大利亚元对人民币4.8069元，1新西兰元对人民币4.4766元，1新加坡元对人民币5.1588元，1瑞士法郎对人民币7.0920元，1加拿大元对人民币5.3606元，人民币1元对0.59065马来西亚林吉特，人民币1元对9.0692俄罗斯卢布，人民币1元对2.0891南非兰特，人民币1元对167.45韩元，人民币1元对0.51899阿联酋迪拉姆，人民币1元对0.53002沙特里亚尔，人民币1元对42.5421匈牙利福林，人民币1元对0.55121波兰兹罗提，人民币1元对0.9571丹麦克朗，人民币1元对1.3869瑞典克朗，人民币1元对1.2838挪威克朗，人民币1元对0.83306土耳其里拉，人民币1元对2.7298墨西哥比索，人民币1元对4.2935泰铢。
前一交易日，人民币对美元汇率中间价报7.0727。