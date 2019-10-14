新华社印度金奈10月14日电 通讯：从印度金奈出发的中国环保巴士

新华社记者张兴军 林昊

上万平方米的车间里，车身焊接、车身合装等生产线条块分明，头戴黄色安全帽、身穿蓝色工作服的工人在工位上忙碌着。这是记者在比亚迪印度金奈工厂看到的一幕。

自进入印度市场以来，比亚迪凭借过硬性能和良好口碑，占据印度在路营运电动巴士超过50%的份额，成为印度绿色出行引领者。

泰米尔纳德邦首府金奈是印度重要的汽车及配套工业基地。2007年年初，比亚迪在金奈购地建厂并成立分公司，开启在印度的发展历程。

比亚迪印度分公司总经理张杰介绍，2013年8月，第一台比亚迪电动巴士K9抵达金奈港口，当地海关甚至不知如何给它确定税率，最后只能以“试验车”的名义清关。

6个月后，印度政府首次向电动大巴颁发运营牌照。在社会各界的关注中，比亚迪K9在班加罗尔开始试运营。3个月“零故障”的运行表现，为比亚迪赢得良好口碑奠定了坚实基础。

统计显示，截至目前，比亚迪在印度市场的电动巴士保有量已达到203台，运行城市包括孟买、班加罗尔、浦那等，成为当地交付电动巴士数量最多的汽车品牌。

2019年3月，比亚迪向海得拉巴市一次性交付40台K9电动巴士，用于国际机场与市区间的公交运输。大巴24小时运营，每半小时一班，该车队每月输送旅客超过40万人次。

海得拉巴所在的特伦甘纳邦公交集团大巴调度中心主任谢赫巴尔在接受采访时表示，海得拉巴市约有4000台大巴，主要以天然气和燃油为动力。相比而言，比亚迪电动巴士行驶无噪音、无污染。他说：“电动巴士非常棒!”

据测算，一台比亚迪电动巴士续航里程为300公里，用电约230度，成本不到燃油巴士的三分之一。

印度媒体广泛报道比亚迪试运行的消息后，有印度网友在社交媒体上由衷称赞：“中国电动巴士性价比高，而且又酷又环保，这正是印度需要的。”

比亚迪印度分公司产品工程师辛格说，正是因为满足了本土需求，比亚迪在印度的产品线实现了从零到一、从一到多的发展，并创下多个纪录。

为适应“印度制造”计划，尤其是印度汽车产业发展规划，2015年比亚迪与印度奥莱克特拉绿色科技公司合作，在海得拉巴建厂联合设计制造巴士。目前该工厂年组装约1000台电动巴士。

2018年12月，比亚迪位于金奈的工厂投产。该厂占地212亩，主要生产K7和K9两款电动巴士的电池和底盘。生产线全部开动后，预计将为当地创造200余个就业岗位。

在与比亚迪合作的签约仪式上，奥莱克特拉绿色科技公司董事总经理拉瓦尔表示，两家公司合作将共同为印度市场带来更多绿色环保产品。

根据印度汽车产业发展规划，到2030年，30%新注册机动车必须是电动车，60%公共交通必须是纯电动车。据测算，每年印度需要新增及更换10多万台巴士。

比亚迪亚太汽车销售事业部总经理刘学亮表示，很高兴看到印度政府正在开展新一阶段的电动车推广计划，这与比亚迪一直致力于推动全球公共交通电动化的行动不谋而合。比亚迪将继续与当地伙伴和客户合作，为印度交通电动化事业不断努力。

(责编：刘晗璐(实习生)、刘洁妍)