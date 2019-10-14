新华国际时评：实现中印“龙象共舞” 复兴两大古老文明

新华社印度金奈10月14日电 题：实现中印“龙象共舞” 复兴两大古老文明

新华社记者林昊 袁梦晨

中国和印度领导人第二次非正式会晤11日至12日在印度金奈举行。国家主席习近平和印度总理莫迪就中印关系和共同关心的重大国际和地区问题坦诚、深入交换意见，会晤增进中印战略互信，开拓共处共赢之道。

去年4月，习近平主席与莫迪总理在武汉成功会晤，引领中印关系步入健康发展的新阶段。时隔一年多，两国领导人在金奈再次举行非正式会晤，闲庭信步、纵论天下……在友好气氛中，两国领导人就国际和地区的全局性、长期性、战略性问题深入交换意见，为中印关系发展把舵定向。

正确看待对方发展，增进战略互信；及时有效开展战略沟通，增进彼此了解合作，牢牢把握两国关系发展的大方向；切实提升军事安全交往合作水平；深化务实合作，拉紧利益纽带；丰富人文交流，筑牢友谊根基；加强在国际和地区事务中的合作。习近平主席在会晤中提出的这六点建议，从历史角度审视、从战略高度引领、从现实层面规划中印关系的长期发展。

金奈会晤取得了丰硕成果。双方加强了深层次战略沟通，推动了各领域互利合作，促进了文明间交流互鉴。印度孟买观察家基金会前任主席库尔卡尼表示，金奈会晤取得巨大成功，将为未来两国关系持续向好发展带来长远影响。

中印作为两个十亿级人口大国、两个最大发展中国家和新兴经济体代表，均处于国家发展和民族复兴的关键时期，合作潜力巨大、空间广阔。两国关系超越双边范畴，具有重要和深远战略意义。当今世界正处于百年未有之大变局，实现中印“龙象共舞”是双方唯一正确选择，最符合两国和两国人民的根本利益，最符合世界的持久和平与繁荣。

中印双方要就重大问题及时沟通，尊重彼此核心利益，逐步寻求理解，不断化解分歧。《印度教徒报》社论就说，一对独特的双边关系需要独特和创造性的方式管理分歧。

以史为鉴，可以知兴替。金奈所在的泰米尔纳德邦，同中国的交往历史悠久。历经上千年海风吹拂的海岸神庙，印证了两个悠久文明之间持续不断的交流互鉴。印度中国问题专家苏詹·奇诺伊认为，中印两国必须始终像历史上那样地紧密共存，两国应该构建更牢固的互信、开展更深入的合作，并在各个层面缔结更深厚的友谊。

中方希望自己发展得好，也希望印度发展得好。只要两国坚持高层战略引领，不断相向而行，聚焦共同利益，中印一定可以成为和谐相处的好邻居、携手前行的好伙伴，实现中印两大文明伟大复兴，续写亚洲文明新辉煌。

(责编：刘晗璐(实习生)、贾文婷)