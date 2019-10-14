人民网>>国际

“美中两国必须合作以更好解决一些全球性重要问题”——访华美协进社总裁海莫维茨

2019年10月14日14:47  来源：新华网
 

　　新华社纽约10月13日电 专访：“美中两国必须合作以更好解决一些全球性重要问题”——访华美协进社总裁海莫维茨

　　新华社记者杨海云　杨士龙　张墨成

　　华美协进社总裁詹姆斯·B·海莫维茨（中文名贺志明）日前在纽约接受新华社记者采访时说，中国已成为一个有影响力的世界大国，美中两国不会在所有事情上都意见一致，但“必须合作以更好地解决一些全球性重要问题”。

　　“我认为自己是两种文化结合的人，在中国生活的时间可能比在美国还要长。”海莫维茨告诉记者，他在上世纪70年代第一次到中国的时候，中国还是一个非常贫穷的国家，现在中国已经成为让世人赞叹的地方，充满活力，“中国在40多年的时间里让人民脱贫致富，这是一个令人惊叹的成功”。

　　海莫维茨说，与欧洲和美国相比，中国人既有强烈的历史感，又很明确今后的发展方向。“中国尊重自己的历史，但并不囿于过去，而是面向未来。”

　　他认为，目前在美国社会和政界，中国被视为一个对手，因为中国已经成为一个有影响力的世界大国，并且影响力还在继续提升。美国和世界上其他国家必须面对并适应这种新情况，虽然这并不容易，尤其是对过去几十年一直占据主导地位的美国来说。

　　海莫维茨说，美中两国有不同的价值观、文化和历史，不会在所有事情上都意见一致，但这并不意味着两国不能合作。实际上，两国必须合作以更好地解决一些全球性重要问题。美中两国需要在能够合作的领域更好地进行合作，同时在那些可能导致对抗的领域进行对话。

　　华美协进社于1926年由美国哥伦比亚大学著名教育学家约翰·杜威和中国知名学者胡适等人共同创建，旨在通过文化、教育、商业等领域的项目，增进美国人民对中国及中国文化的了解。

　　海莫维茨说，美国对中国有“文化赤字”，很多中国人非常了解美国，但美国人对中国的了解却远远不够。美国人需要更好地了解中国，华美的作用就是提供一个资源平台，为两国关系发展做基础性工作。

(责编：刘晗璐(实习生)、刘洁妍)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved