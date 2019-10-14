新华社纽约10月13日电 专访：“美中两国必须合作以更好解决一些全球性重要问题”——访华美协进社总裁海莫维茨

新华社记者杨海云 杨士龙 张墨成

华美协进社总裁詹姆斯·B·海莫维茨（中文名贺志明）日前在纽约接受新华社记者采访时说，中国已成为一个有影响力的世界大国，美中两国不会在所有事情上都意见一致，但“必须合作以更好地解决一些全球性重要问题”。

“我认为自己是两种文化结合的人，在中国生活的时间可能比在美国还要长。”海莫维茨告诉记者，他在上世纪70年代第一次到中国的时候，中国还是一个非常贫穷的国家，现在中国已经成为让世人赞叹的地方，充满活力，“中国在40多年的时间里让人民脱贫致富，这是一个令人惊叹的成功”。

海莫维茨说，与欧洲和美国相比，中国人既有强烈的历史感，又很明确今后的发展方向。“中国尊重自己的历史，但并不囿于过去，而是面向未来。”

他认为，目前在美国社会和政界，中国被视为一个对手，因为中国已经成为一个有影响力的世界大国，并且影响力还在继续提升。美国和世界上其他国家必须面对并适应这种新情况，虽然这并不容易，尤其是对过去几十年一直占据主导地位的美国来说。

海莫维茨说，美中两国有不同的价值观、文化和历史，不会在所有事情上都意见一致，但这并不意味着两国不能合作。实际上，两国必须合作以更好地解决一些全球性重要问题。美中两国需要在能够合作的领域更好地进行合作，同时在那些可能导致对抗的领域进行对话。

华美协进社于1926年由美国哥伦比亚大学著名教育学家约翰·杜威和中国知名学者胡适等人共同创建，旨在通过文化、教育、商业等领域的项目，增进美国人民对中国及中国文化的了解。

海莫维茨说，美国对中国有“文化赤字”，很多中国人非常了解美国，但美国人对中国的了解却远远不够。美国人需要更好地了解中国，华美的作用就是提供一个资源平台，为两国关系发展做基础性工作。

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