朝着正确方向，往前走就是了

对于热点事件，距离从来不是问题。

当地时间10月11日，新一轮中美经贸高级别磋商结束不久，大洋彼岸就传来国社消息，揭晓“谜底”——

双方在两国元首重要共识指导下，就共同关心的经贸问题进行了坦诚、高效、建设性的讨论。双方在农业、知识产权保护、汇率、金融服务、扩大贸易合作、技术转让、争端解决等领域取得实质性进展。双方讨论了后续磋商安排，同意共同朝最终达成协议的方向努力。

又过了不久，白宫网站上挂出了特朗普总统会见刘鹤副总理并答记者问的现场实录，内容非常丰富，信息量很大，涉及协议未来走向、中国留学生政策、实体清单、对中国投资的态度，等等。

两边消息对比着看，可以看出一些门道。

所以，对于这一轮磋商结果，究竟应该怎么看？

（一）

首先需要读懂新闻通稿，浅尝辄止不行，要钻进去读。

两国元首重要共识：指的是两国元首阿根廷会晤共识和大阪会晤共识。关键时刻，元首外交导航定向的重要性再度体现。刘鹤副总理在接受特朗普总统会见时，首先转达的就是中国领导人的口信。

坦诚、高效、建设性：这一组词语很常见，意味着双方打开天窗说亮话，把各自的诉求充分表达了，磋商过程直截了当，不拖泥带水，对经贸问题的解决具有促进作用。

实质性进展、后续磋商安排：阐明了此轮磋商所取得的积极成果和下一步的磋商计划。这说明双方对本轮进展是持肯定态度的，对接下来的进程心中有数了不少。

美方也表达了积极看法。特朗普总统的表态很直接，“我认为我们已非常接近（结束贸易战）。我认为当前是一个非常重要的阶段”。他很高兴看到，美中经贸磋商取得了实质性的第一阶段成果，这对美中两国和世界都是重大利好。希望双方团队抓紧工作，及早确定第一阶段协议文本，并继续推进后续磋商。

此外，还有“欢迎中国在美投资，预计规模会更大”“中国留学生不会被区别对待”“我们会查看‘实体清单’”等表态，也引发外界关注。

可见，即便本轮磋商前杂音不少，但是双方都有意愿相向而行，共同朝最终达成协议的方向努力。

这样的结果值得肯定，对市场是一个极大的提振。毕竟年底将至，贸易摩擦进行了这么久，市场非常期待有正面修复的迹象。

一个明显的例子是，欧美股市反应十分热烈。就在11日，截至当天收盘，纽约股市三大股指——道琼斯工业平均指数、标准普尔500种股票指数、纳斯达克综合指数均显著上涨。当天，欧洲市场三大股指也同样全线上涨。

特朗普总统在会见刘鹤副总理时就表示，美中经贸关系每次有坏消息的时候，市场就会应声下跌；每次有一点好消息，市场就会难以置信地上涨。实际上，其他方面的消息也很大（比如美墨加达成贸易协定），但是市场没什么反应。市场似乎只关心美中经贸磋商。

其实，这很容易理解。作为世界前两大经济体，中美经贸关系的一举一动，关乎各国的实际利益，自然备受关注。

美国人常说，“需要两个人才能跳探戈舞”。此番，双方有话好好说，用理性务实的态度，取得了双方都可以接受的进展，避免了经贸摩擦进一步升级和扩散，让国际社会松了一口气。

《纽约时报》早前报道称，尽管有限协议不会构成完整的解决方案，但华盛顿官员已经开始称之为“早期收获”或“建立信任”措施，这可能会缓解美中之间的紧张局势，并有助于减轻关税和其他惩罚性措施已经开始对双方企业造成的一些损害。

（二）

磋商，没有耐性是不行的。

一年多来，双方打打谈谈，磋商几经波折，尚没有一个所谓的“一揽子”协议出台，足见其高难度性、高技术性，太难了。

用特朗普总统的话来说，“从来没有任何一个谈判像美中贸易谈判一样（艰难）”。

这时候，光有耐性肯定是不够的，还得有智慧。

条条大路通罗马。双方都有向前推进的意愿，既然此路不通，那就换条路呗。

求同存异，是个务实的好办法。

回溯1972年破冰以来两国关系的发展实践，我们可以发现，对于中美关系，用显微镜看，问题不少；用望远镜看，则审慎乐观，因为中美关系就是在解决各种各样的问题中不断向前推进的。

我们还会发现，很多问题的解决，关键在于双方秉承求同存异原则，在平等和相互尊重的基础上，以互利共赢为目标去处理中美关系。

求同存异，运用之妙，存乎一心。

纵观过去的磋商，囿于所涉议题的复杂性，毕其功于一役很不现实，往往陷入“制造僵局和打破僵局”的循环。

此番磋商，双方先从分歧较小的议题入手达成共识，先易后难，积累互信，为双方继续谈下去注入了动力，创造了可能。

（三）

接下来的走势会怎样？

“隆东腔”想先说说大势。

这几年，国际大事在很多国际问题观察者们一个个错误的预测中不断逆袭，导致白天鹅、灰天鹅都变成了黑天鹅，说明我们所熟悉的那个世界真的已经变了，历史巨变并不只是写在教科书上。

观察中美经贸关系，同理。

在这样一个瞬息万变的世界里，中美经贸关系不可能是静止的，摩擦也好，磋商也罢，需要时刻用“变”的眼光去看待和分析。

“隆东腔”认为，现阶段虽然坚冰没有完全打破，前车之鉴也不少，但是，不必因此忐忑不安，正相反，我们可以为中美经贸关系向前发展投上一票。

两国经贸关系现在面临的课题不是要回到从前的任何状态，而是要摸着石头过河，蹚出一条新路，开辟未来。

这意味着正在进行的经贸磋商要重建好两国经贸关系新的均衡。在这个过程中，必然会有很多利益的摩擦、碰撞和重新排列组合，需要双方进行相应调整，中间过程有反复不足为奇。

在此期间，对于中美经贸关系的前景，需要根据不同阶段的特点具体问题具体分析。

当前，事情正在起变化。

一年多来的经贸摩擦充分证明，中美的实力对比，决定了没有任何一方具有“碾压”另一方的能力。“贸易战没有赢家”的道理越来越深入人心，合作共赢的因素正在不断汇聚，且越聚越强。

分层次分析一下：

从大环境看，贸易战拖累世界经济增长的负面效应显现的更强了，不安情绪所带来的消极影响愈发难以估量。毕竟在经济领域，信心比黄金更宝贵。因此，合作比摩擦好、对话比对抗好的声音越来越强烈。

比如，包括法国前总理弗朗索瓦 菲永、澳大利亚前总理陆克文在内的十位前国家领导人发表联名文章称，中美11日达成初步贸易和解是一个鼓舞人心的迹象。现在是时候消除这种造成全球经济不确定性的根源了。

从小环境看，除了两国各自的国内政治因素外，双方愈发意识到要想实现各自的发展议程，谁也离不开谁。

经过多年发展，两国已经成为产业链、供应链和价值链深度联接的利益共同体，在农业、科技、医药等领域具有广阔的合作前景。比如，2017年美国出口中57%的大豆、25%的波音飞机、20%的汽车都销往中国。经贸摩擦爆发后，这一数据肯定不会这么好看了。

显然，有损于这种合作的经贸摩擦持续越久，对彼此就越不利。

一句话，形势比人强。

有了这种长远的视角，就会心中有数，比较容易保持一颗平常心，怀抱理性，处变不惊。

还是那句话，不管情况如何，最关键的依然是做好自己的事。

（原题为《朝着正确方向，往前走就是了》）

(责编：燕勐、刘洁妍)