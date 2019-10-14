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新华社评论员：相向而行才能解决好中美经贸问题

2019年10月14日13:52  来源：新华网
 

　　新华社北京10月13日电 题：相向而行才能解决好中美经贸问题

　　新华社评论员

　　日前，新一轮中美经贸高级别磋商在华盛顿结束。双方在两国元首重要共识指导下，经过坦诚、高效、建设性的讨论，在农业、知识产权保护、汇率、金融服务、扩大贸易合作、技术转让、争端解决等领域取得实质性进展。双方讨论了后续磋商安排，同意共同朝最终达成协议的方向努力。

　　这个结果符合各方期待，朝着解决中美经贸问题的方向迈出一步，符合中美两国人民利益，也受到国际社会的普遍欢迎。

　　这一结果来之不易。在磋商过程中，中方从容冷静、保持定力和耐心，始终坚持通过对话协商解决争议的基本立场，始终坚守原则底线，敢于斗争、善于斗争，努力推动磋商朝着解决问题的方向推进。中美经贸磋商团队保持沟通，在磋商中展现了理性务实态度、求同存异做法，相互释放了善意，在部分协议磋商上取得进展。这充分说明，磋商与合作是解决问题的正确途径，在平等和相互尊重基础上妥善解决彼此的关切，以建设性行动寻求共同利益的最大公约数，才能推动两国经贸关系健康稳定向前发展。

　　一年多来，中美经贸摩擦持续，磋商进程波折不断，双方都遭受了不应有的损失。事实反复告诉人们，经贸摩擦升级不利于中美两国，也不利于全世界人民的利益。作为世界前两大经济体，中美双方利益深度融合，产业链、供应链和价值链深度连接，已经形成“你中有我、我中有你”的格局。建交40年来，中美双边货物贸易额增长了252倍；2009年至2018年间，仅美国对华出口就支撑了超过110万个美国就业岗位；97%的受访美国企业表示与中国做生意是盈利的；中美贸易平均每年为每个美国家庭节省850美元成本。

　　实践充分证明，中美经贸关系的本质是互利共赢，合作是唯一正确选择。处理好中美经贸关系有利于中国，有利于美国，也有利于世界的和平与繁荣。

　　从这样的大局大势来看，本轮磋商结果顺应时代潮流、符合民意期待，为开展后续磋商提供了一个有利基础。同时，也应看到，解决两国经贸关系多年来的结构性问题非一日之功，仍需付出不懈努力。正所谓“为者常成，行者常至”，只要双方坚持协调、合作、稳定的基调，拿出合作诚意和务实行动来，在平等和相互尊重的基础上相向而行，由易到难、循序渐进地破解问题，就能为最终达成协议铺平道路。

　　今年是新中国成立70周年，也是中美建交40周年。走过风雨历程，一个基本的事实始终未变，那就是中美合则两利、斗则俱伤，合作比摩擦好，对话比对抗好。面向未来，在相互尊重基础上管控分歧，在互惠互利基础上拓展合作，必将推动两国关系沿着正确轨道向前发展，为世界和平与发展提供正能量。

(责编：燕勐、刘洁妍)
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