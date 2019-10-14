人民网>>国际

惊悚片《小丑》蝉联北美周末票房榜冠军

2019年10月14日13:50  来源：新华网
 

　　新华社洛杉矶10月13日电（记者高山）华纳兄弟公司发行的惊悚片《小丑》本周末票房表现继续强劲，以3天入账5500万美元蝉联北美周末票房榜冠军。中资企业参与投资的两部影片《双子杀手》和《雪人奇缘》进入本周北美周末票房榜前五。

　　托德·菲利普斯执导的独立电影《小丑》讲述了一位在社会底层挣扎的喜剧演员逐渐扭曲变态成为疯狂凶残“小丑”的过程。这部限制级影片在上月举行的第76届威尼斯国际电影节上获得最佳影片金狮奖，但在美国引起较大争议，有批评者指责该片有美化和同情暴力之嫌。《小丑》的全球票房收入已超过5.43亿美元。

　　动画片《亚当斯一家》以3天入账3029万美元跃居北美周末票房榜第二名，该片出人意料地成为本周末票房最高的新片。影片改编自美国漫画家查尔斯·亚当斯的同名漫画。

　　李安执导的动作片《双子杀手》以周末3天入账2050万美元排名第三。该片由美国天空之舞制片公司出品，派拉蒙影业负责北美地区发行，中国复星影业和阿里巴巴影业集团参与该片投资。

　　影片讲述了一位即将退休的特工遭遇能预知他心思的神秘刺客追杀，最后发现这名刺客竟然是他本人的“年轻版”克隆体。威尔·史密斯在片中饰演特工。

　　中美合拍的动画片《雪人奇缘》本周末3天入账617万美元，排名第四。《雪人奇缘》由总部位于上海的东方梦工厂携手美国梦工场动画公司共同打造，也是东方梦工厂的首部原创动画电影。

　　《雪人奇缘》带给全球观众一段从上海到喜马拉雅雪山的奇妙旅行,让观众遍览长江、黄山、乐山大佛、喜马拉雅雪山等美景。影片讲述了中国女孩小艺在自家楼顶意外发现小雪人“大毛”, 并经历艰辛和考验护送小雪人重返喜马拉雅雪山的家园。

(责编：刘晗璐(实习生)、刘洁妍)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved