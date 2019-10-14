惊悚片《小丑》蝉联北美周末票房榜冠军

新华社洛杉矶10月13日电（记者高山）华纳兄弟公司发行的惊悚片《小丑》本周末票房表现继续强劲，以3天入账5500万美元蝉联北美周末票房榜冠军。中资企业参与投资的两部影片《双子杀手》和《雪人奇缘》进入本周北美周末票房榜前五。

托德·菲利普斯执导的独立电影《小丑》讲述了一位在社会底层挣扎的喜剧演员逐渐扭曲变态成为疯狂凶残“小丑”的过程。这部限制级影片在上月举行的第76届威尼斯国际电影节上获得最佳影片金狮奖，但在美国引起较大争议，有批评者指责该片有美化和同情暴力之嫌。《小丑》的全球票房收入已超过5.43亿美元。

动画片《亚当斯一家》以3天入账3029万美元跃居北美周末票房榜第二名，该片出人意料地成为本周末票房最高的新片。影片改编自美国漫画家查尔斯·亚当斯的同名漫画。

李安执导的动作片《双子杀手》以周末3天入账2050万美元排名第三。该片由美国天空之舞制片公司出品，派拉蒙影业负责北美地区发行，中国复星影业和阿里巴巴影业集团参与该片投资。

影片讲述了一位即将退休的特工遭遇能预知他心思的神秘刺客追杀，最后发现这名刺客竟然是他本人的“年轻版”克隆体。威尔·史密斯在片中饰演特工。

中美合拍的动画片《雪人奇缘》本周末3天入账617万美元，排名第四。《雪人奇缘》由总部位于上海的东方梦工厂携手美国梦工场动画公司共同打造，也是东方梦工厂的首部原创动画电影。

《雪人奇缘》带给全球观众一段从上海到喜马拉雅雪山的奇妙旅行,让观众遍览长江、黄山、乐山大佛、喜马拉雅雪山等美景。影片讲述了中国女孩小艺在自家楼顶意外发现小雪人“大毛”, 并经历艰辛和考验护送小雪人重返喜马拉雅雪山的家园。

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