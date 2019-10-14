综合消息：土耳其称将继续向叙北部推进　叙政府军调兵应对

新华社北京10月14日电 综合新华社驻外记者报道：土耳其13日称已占领叙利亚北部边境城镇泰勒艾卜耶徳并控制一重要路段，将继续在叙北部向前推进30多公里。叙媒体报道说，叙政府军已向叙北部进军以“应对侵略”。

据土耳其阿纳多卢通讯社13日报道，土耳其支持的叙反对派武装“叙利亚国民军”当天已占领泰勒艾卜耶德的市镇中心。土军还控制了阿勒颇—哈塞克公路的部分路段，这一路段被库尔德武装用于物流和商业活动，有较高战略意义。

土耳其总统埃尔多安13日在伊斯坦布尔举行新闻发布会说，土耳其军队将在叙东北部地区向前推进30至35公里，在控制哈塞克和科巴尼后结束军事行动。埃尔多安说，土军和叙反对派武装已控制叙利亚109平方公里土地，其中包括泰勒艾卜耶德周边17个村庄。9日军事行动开始以来，土军已打死440名叙利亚库尔德武装成员，2名土军士兵和16名叙反对派武装成员在行动中丧生。

另据叙利亚通讯社13日报道，土耳其军队及叙反对派武装当天占领了叙北部拉卡省和东北部哈塞克省多个村镇，其中包括泰勒艾卜耶徳的部分区域和哈塞克省拉斯艾因市周边的多个村庄，土军还部分切断了阿勒颇和哈塞克之间的公路干线。猛烈的炮击和空袭严重破坏了当地基础设施，大量居民出逃。土军当天还对拉斯艾因市一车队发动空袭，造成数十人死亡，死伤者中包括外国记者。

叙通社还报道说，叙政府军当天向叙北部进军，以应对“哈塞克省和拉卡省北部边境地区的土耳其侵略”，但它未就这一行动提供更多细节。

一名消息人士告诉新华社记者，叙政府军将进驻并重新接管叙北部阿勒颇省东北部的曼比季和科巴尼，此前，这两地长期由叙库尔德武装主导的“叙利亚民主军”掌控。

叙库尔德武装政治代表机构13日晚在社交网站上说，为应对土耳其进攻，该政治代表机构及“叙利亚民主军”已和叙政府军达成协议，叙政府军将沿叙土边境进驻，以支持“叙利亚民主军”“抵挡侵略”并收回被土军及其支持的叙反对派武装占领的地区。

土耳其军队9日开始进入叙利亚北部，对库尔德武装展开军事行动，已造成多名平民死伤，大量民众逃离家园。叙利亚对此予以谴责，并表示将采取一切合法手段进行抗击。（参与记者：郑思远、施洋、易爱军、汪健、郑一晗）

(责编：刘晗璐(实习生)、杨牧)