新华社明斯克10月14日电 专访：白中纯天然食品市场合作前景广阔——访白俄罗斯莫吉廖夫州州长扎亚茨

新华社记者魏忠杰 李佳

白俄罗斯莫吉廖夫州州长扎亚茨日前在接受新华社记者专访时表示，中国市场巨大，人们非常关注食品安全问题，而该州及白俄罗斯其他地区生产的纯天然食品具有很高品质，白中两国在这方面的合作前景广阔。

扎亚茨表示，白俄罗斯位于欧亚经济联盟和欧盟交界处，中国的“一带一路”倡议给白俄罗斯带来了巨大发展机遇，中国举行进口博览会为白俄罗斯及其他国家扩大对华产品和服务出口提供了良好机会，莫吉廖夫州也因此受益。

扎亚茨说，随着白中两国在共建“一带一路”方面的合作不断深入，该州与中国相关省市的各领域合作也顺利开展。在经贸合作方面，莫吉廖夫州与中国的外贸额不断增长，中国在当地投资了亚麻和蘑菇种植等项目。得益于中国不断对外开放本国市场，该州也得以扩大对华产品出口，特别是在高品质牛肉和乳制品等农畜产品生产方面，双方具有很好的合作前景。

“今年已有数十个中方代表团前来莫吉廖夫州食品生产企业洽谈并签署相关合作文件，表明中国消费市场对当地农畜产品的兴趣和需求在不断增加。”扎亚茨说，以高品质牛肉出口为例，今年1月至7月，该州对华肉制品出口增长近20倍，预计年底前还将继续增长。

“随着中白两国共建‘一带一路’不断深入，莫吉廖夫州与中国的地方合作也不断扩大。目前我们与中国江苏、湖南、河南、陕西4省及天津市积极开展合作，合作领域不断扩大。”扎亚茨说，去年，该州成功举办白中商务论坛，今年又举办了首届白中地方合作周活动，进一步促进了该州与中国的地方经贸合作。

他表示，目前莫吉廖夫州与中国在其他领域的地方合作也在不断扩大。在教育领域，该州与中国相关高校在联合科研、互派留学生和教师等方面深入开展合作。在人文和医疗领域，该州与江苏省合作设立的中医中心为白俄罗斯患者提供了新的就医选择。在文化交流方面，该州与中方的合作也日益发展，增进了两国人民之间的相互了解。

扎亚茨非常钦佩新中国成立70年来取得的巨大经济成就，赞赏中国不断扩大对外开放的立场，希望借助两国共建“一带一路”的东风，不断加强该州与中国在经贸和人文等各领域的地方合作。

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