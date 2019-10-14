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法国巴黎举办“中国发展与中法关系高端论坛”

2019年10月14日10:35  来源：人民网-国际频道
 

人民网巴黎10月12日电（记者葛文博） 11日，中国驻法国大使馆与法国桥智库在法国巴黎联合举办“中国发展与中法关系高端论坛”，来自中法两国政界、商界、高校、智库等100余名来宾就“一带一路”倡议合作、维护多边主义、经贸互利共赢、绿色可持续发展等议题进行了研讨。

中国驻法国大使卢沙野在致辞中表示，55年来，中法关系在世界上树立起东西方和谐相处、大国间互利共赢的典范，为世界的和平与稳定、人类的发展与进步作出了重要贡献。中国愿同法国一道坚定维护多边主义，继续加强在气候变化、核不扩散、可持续发展等领域的沟通协调，在联合国等多边框架内开展更多合作，不断完善全球治理，维护全人类共同利益。

法国前外交部长韦德里纳在发言中表示，法中关系有着历史和现实的意义，也处在不断发展变化之中。当前，多边主义遇到的挑战正是法中合作的机会。他认为，法中两国在环保和气候变化问题上应进一步深化合作。

法国前外交部秘书长、前驻华大使顾山表示，当今全球深刻互动，我们需要互利共赢的伙伴。习近平主席提出的“一带一路”倡议为世界发展作出重要贡献。欧洲希望让自己的“欧亚互联互通计划”同中国的“一带一路”倡议对接。在多边主义方面，法中合作有充足理由走在西方与中国合作的前列。

 

(责编：楚天舒(实习生)、刘洁妍)
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