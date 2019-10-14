法国巴黎举办三亚招商洽谈会和城市推介会

人民网巴黎10月11日电（记者葛文博） 11日，三亚市在法国巴黎分别举行了三亚招商洽谈会和城市推介会。三亚市委副书记、市长阿东，中国驻法国大使馆文化公参李少平、法国国民议会议员弗雷德里克·巴尔比耶（Frédéric Barbier）及国际知名企业、旅行商、媒体等各界代表近80人出席活动。

招商洽谈会上，阿东与欧洲旅游委员会执行董事米格尔·加莱戈（Miguel Gallego）、欧洲新闻台董事会成员卡罗琳·吉布森（Carolyn Gibson）等进行洽谈，双方就在三亚举办“欧盟—中国旅游领导者论坛”事宜达成了初步合作意向，并签订合作备忘录；与恩播思（CNBC）电视台高级副总裁麦克斯·拉文（Max Raven）深入探讨了在冬季达沃斯论坛期间举办三亚投资推介会相关事宜；与法国苏伊士集团战略和业务发展副总裁利奥奈尔·鲁弗（Lyonel Rouve）、固废处理及基建总经理维尔日妮·泰弗内（Virginie Thevenet）等进行会谈，双方着重讨论了三亚未来无废城市建设、固废智慧平台搭建、废旧电子产品和大件垃圾再生利用等议题。

推介会上，在三亚生活、工作10余年的法国人格扎维埃·莫雷（Xavier Maurey）及欧洲新闻台全球副总编塞尔日·龙比（Serge Rombi）以亲身经历向与会嘉宾讲述了三亚的美丽故事。随后，三亚市商务局负责人介绍了三亚良好营商环境与政策，并邀请国际大型企业到三亚投资兴业。三亚市旅游行业协会联合会与法国华人旅行社协会签署了战略合作协议，双方将结合各自优势，互相推广所在地旅游文化资源。

阿东表示，三亚的美丽和热情是难以用言语充分描述的，在中国海南自贸区（港）建设、59国免签等利好政策下，三亚未来发展前景广阔。我们希望与大家就旅游、商贸等问题深入交流，相互推介旅游产品，联合开发旅游线路，加强城市间招商引资合作，不断提升双方务实合作水平，深化友好关系。

弗雷德里克·巴尔比耶表示，巴黎和三亚既有相似之处也有差异性。两地在加强商务往来、文化交流及旅游合作上有很大潜力。

据悉，三亚与法国的合作早已展开。目前三亚与法国电力集团、苏伊士集团、地中海俱乐部等企业开展合作，朱丽叶·比诺什等法国影星出席首届海南岛国际电影节，法国国家博物馆联盟应邀参加第三届三亚国际文博会，三亚非物质文化遗产黎锦也走进了巴黎联合国教科文组织总部。

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