第二届“外交礼宾礼仪”研讨会暨《从理论到实践——外交礼宾礼仪研究》新书发布会举行

人民网北京10月13日电 （记者敬宜）10月11日，第二届“外交礼宾礼仪”研讨会暨《从理论到实践——外交礼宾礼仪研究》新书发布会在北京举行。会议由外交学院主办，世界知识出版社、察哈尔学会合办。

《从理论到实践——外交礼宾礼仪研究》从理论研究、实践运用、国别研究三个维度展开，汇集了近10个国家外交礼宾专家的研究成果。外交学院院长徐坚表示，外交礼宾礼仪的理论研究有待提高，新书的出版有利于推动该领域的学术研究，促进外交礼宾礼仪实践的进一步发展，并希望能有更多的专家学者可以关注并参与礼宾礼仪研究。

察哈尔学会会长韩方明认为，该书可以为外交外事工作提供重要参考和理论指导。

外交部礼宾司副司长范勇介绍了中国外交礼宾礼仪实践的发展并强调，随着中国的国际话语权提升，新时代中国礼宾礼仪应当展现中国特色。

与会专家学者就外交礼宾礼仪的实践运用、理论探索与国别研究等问题展开了深入讨论。在场专家均认为，礼宾礼仪是外交工作的重要组成部分，为对外政策和外交工作服务，有很强的灵活性。在当今国际形势下，礼宾礼仪的理论研究具有重要意义，并需要根据时代变化拓展外交礼宾礼仪研究架构与研究方法，使理论指导实践，实践丰富与发展理论。

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