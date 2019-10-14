跨越喜马拉雅山脉的友谊代代传承

德文德拉·高塔姆翻看1973年的《尼泊尔邮报》（创刊号）

人民网加德满都10月14日电（记者孙广勇）10月中旬，记者来到尼泊尔首都加德满都谷地外的郊区，一栋充满“中国特色”的3层小楼在周围的尼泊尔建筑中十分醒目：房子大门采用中国传统的红色拱门造型，门上贴有中国门神、两边亦贴有中国对联，室内挂着多幅中国书画作品，体现出主人对中国文化的亲近感。这里就是尼泊尔资深媒体人德文德拉·高塔姆一家的居所。

75岁的德文德拉·高塔姆重新打开自己主持创办的《尼泊尔邮报》，泛黄且有所破损的纸张让他忆起年轻时的激情岁月。德文德拉·高塔姆以新闻工作为豪，他对记者说，《尼泊尔邮报》是自己理想的结晶。该报创刊于1973年12月14日，也就是当时尼泊尔国王比兰德拉访华后不久。因此，《尼泊尔邮报》创刊号的内容都关乎中国：《当前中尼关系的前景》《发展“当前地位”，建立“新基础”》《中国在联合国的权利及尼泊尔的支持》等文章，系统全面地向读者介绍了当时有关于中国的热门话题。

德文德拉·高塔姆的人生也从此与中国结缘。他向记者讲述了对尼中两国建交、万隆会议及不结盟运动、中华人民共和国恢复在联合国合法席位等事件的看法。他说，在那个年代，尼泊尔和中国的发展水平都不高，大家互帮互助，凸显了两国之间的友好情谊。

德文德拉·高塔姆表示，中国发展一日千里，已成为世界第二大经济体。“中国是尼泊尔北边的邻居，仅隔着喜马拉雅山脉，尼泊尔当然能从中国的高速发展中获益。”中国倡导的“一带一路”建设、“人类命运共同体”理念吹响了进一步发展的号角，描绘了不同国家携手发展的宏伟蓝图。“尼泊尔不应在世界大潮中落后，所以我们要抓住机遇。”

10月12日至13日，中共中央总书记、国家主席习近平对尼泊尔进行国事访问。两国元首共同宣布，双方将本着同舟共济、合作共赢精神，建立中尼面向发展与繁荣的世代友好的战略合作伙伴关系，这令德文德拉·高塔姆全家和所有尼泊尔民众一样十分激动。德文德拉·高塔姆说，尼中建立战略合作伙伴关系，对于尼泊尔非常重要，尼泊尔人民一定可以从中获益更多，尼中互为重要的伙伴、可靠的邻居、诚实的朋友，我们彼此珍视各自的友谊。

“我年纪大了，现在有精力时会给报刊投稿，说说在中国的见闻。我想明年再去中国看看。”德文德拉·高塔姆说：“只有代代传承，跨越喜马拉雅山脉的两国友谊才会更坚固。不仅我写作中尼友好的文章，我的儿子还从事出版行业，将不少中文书籍翻译成尼泊尔文，从而增进双方之间的互相了解。”

凯兰·高塔姆展示在尼泊尔出版的《“一带一路”：机遇与挑战》等书籍。

德文德拉·高塔姆的儿子凯兰·高塔姆向记者展示了他出版的中国书籍，包括《习近平讲故事》《“一带一路”：机遇与挑战》等等。凯兰·高塔姆说：“三年内已出版了65本关于中国的书籍，未来五年计划再出版上百本。此次习主席访问尼泊尔，将让更多中国读者希望了解尼泊尔，我们将出版更多的书籍，不仅向尼泊尔介绍中国，还要向中国介绍尼泊尔，使两国关系更加密切。”

谈到两国建立面向发展与繁荣的世代友好的战略合作伙伴关系，凯兰·高塔姆表示，这将进一步推动尼中之间的友好合作，进一步巩固尼中传统友谊，让两国已十分密切的关系更加密切，将两国关系推动到更高的层次。

“同舟共济、合作共赢”是中尼友好合作的重要精神。尼泊尔人民难以忘却，2015年4月大地震后中国政府和人民第一时间伸出援手，与尼共渡难关。“中国和尼泊尔是朋友、是兄弟”，几十年前中国就帮助尼泊尔，从摆脱贫穷，到未来繁荣，尼泊尔都离不开中国的帮助。中国的发展不只是一个人、一个国家独自发展，而是帮助其他国家共同发展、共同繁荣，这令我们十分很钦佩，”凯兰·高塔姆说。（完）

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