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伊朗决意查明油轮遇袭真相 将予以“恰当回应”

2019年10月14日08:36  来源：新华网
 

　　伊朗政府决意查明一艘伊朗油轮在红海遇袭的真相，说将予以“恰当回应”。

　　伊朗一名高级安全官员说，油轮遭“两枚导弹”击中。

　　【决心“回击”】

　　伊朗政府发言人阿里·拉贝伊12日在一份声明中说，伊朗国家石油公司的油轮“萨比提”号遭遇“懦夫式袭击”，伊方查明“袭击图谋的所有方面”以后将予以“恰当回应”。

　　拉贝伊没有提及袭击者可能是谁，说伊方“正在避免仓促行事”，将“仔细研究发生了什么并找出真相”。

　　伊朗国家最高安全委员会秘书阿里·沙姆哈尼同一天告诉伊朗法尔斯通讯社，伊方已经设立一个特别委员会，调查“萨比提”号“遭两枚导弹袭击”事件；这一委员会将尽快向政府递交报告，以便政府作出决断。

　　按照沙姆哈尼的说法，针对商业航运的“海盗和破坏行为”必将“得到回应”。

　　“萨比提”号11日早晨5时左右在红海遇袭，船上两个储油罐受损，原油一度泄漏，没有人员受伤。遇袭地点距离沙特阿拉伯红海港口吉达大约96公里。

　　伊朗国家石油公司当天说，“爆炸可能由导弹袭击所致”。伊朗外交部说油轮半小时内两次遇袭，没有提及遭哪一方和哪一种武器攻击。

　　【遵循“惯例”？】

　　沙特通讯社12日报道，沙特方面11日收到“萨比提”号发出的求救信号，但油轮持续航行且关闭应答器，没有回应沙特方面发起的数次通话，沙特因而没有能够向油轮提供帮助。

　　伊朗国家电视台11日以国家石油公司人员为消息源报道，油轮遭导弹袭击，但否认导弹来自沙特方向。

　　美国咨询机构欧亚集团12日说，迄今没有确凿证据显示哪一方发动袭击。这一机构推断，“萨比提”号遇袭有三种可能性：依据油轮与吉达港的距离，“可能意味着导弹从沙特方向发射”；第二种可能是以色列发起“破坏行动”，目的是扰乱伊朗油轮在红海水域的活动；第三种可能是某个“恐怖组织”发动袭击。

　　今年5月以来，阿曼湾接连发生多起油轮和商船遇袭事件；沙特国家石油公司两处设施9月遇袭。美国等国把一系列袭击归咎于伊朗，伊朗全部予以否认。

　　伊朗政府发言人拉贝伊12日说，那些“指责伊朗扰乱海湾海上交通自由、袭击沙特阿美公司设施的人没有提供任何证据”，“现在他们是否准备再次捍卫国际水域海上交通自由原则，谴责对一艘伊朗船只的袭击”？（郑昊宁）（新华社专特稿）

(责编：楚天舒(实习生)、杨牧)
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