德国总理呼吁土耳其立即停止在叙利亚北部的军事行动

新华社柏林10月13日电（记者任珂 张远）德国总理默克尔13日与土耳其总统埃尔多安通电话，呼吁土耳其立即停止在叙利亚北部的军事行动。

据德国政府发言人13日发表的一份声明，默克尔当天应埃尔多安的请求与其通电话。默克尔在电话中表示，无论土耳其的合理安全诉求为何，土方在叙利亚北部的军事行动都将使当地大量人口流离失所，导致地区局势不稳定，同时还会让极端组织“伊斯兰国”重新壮大。

声明说，默克尔和埃尔多安还讨论了叙利亚西北部伊德利卜地区局势，以及土耳其在地中海东部地区的天然气勘探情况。

德国外长马斯12日在接受当地媒体采访时表示，鉴于土耳其出兵叙利亚北部，德国将不再批准向土耳其出口所有可能被用于叙利亚的军品。他说，德国自2016年以来在对土耳其军售问题上一直采取极为严格的方针。

另据土耳其媒体报道，埃尔多安13日与默克尔通电话，讨论土耳其在叙利亚北部的军事行动。埃尔多安当天在伊斯坦布尔举行的记者会上表示，德国因土耳其的越境军事行动而决定停止向土耳其出口武器，他就此向德方表达了不满。

土耳其军队9日开始对叙利亚北部的库尔德武装展开军事行动，已造成多名平民死伤、约10万平民逃离家园。叙利亚对此予以谴责，并表示将采取一切合法手段进行抗击。（参与记者：郑思远、施洋）

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