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伊朗领导人与巴基斯坦总理讨论地区局势

2019年10月14日08:34  来源：新华网
 

　　新华社德黑兰10月13日电 伊朗最高领袖哈梅内伊、总统鲁哈尼13日分别与到访的巴基斯坦总理伊姆兰·汗举行会晤，讨论地区局势等问题。

　　据伊朗伊斯兰共和国通讯社报道，伊姆兰·汗此访的主要目的是促进地区和平与稳定。哈梅内伊在会晤中表示，结束也门冲突将对地区局势产生积极影响，伊朗在这个问题上有“合适的解决方案”。

　　哈梅内伊表示，地区内有些国家支持恐怖组织，扮演了“破坏性的角色”。他强调，伊朗没有动机与本地区国家为敌，但美国对伊朗实施敌对政策，本地区部分国家受到了美国的影响。

　　鲁哈尼在与伊姆兰·汗会晤时也强调，在也门实现停火是缓解地区紧张局势的第一步，地区安全应当由地区内的国家保障，域外势力介入只会给地区安全造成负面影响。

　　关于伊朗油轮在红海遇袭事件，鲁哈尼表示，伊朗已掌握部分证据，将会通过一系列调查得出最后结论。

　　据此间媒体报道，伊姆兰·汗在与伊朗领导人会晤时表示，巴基斯坦希望本地区的一些分歧，包括伊朗与沙特阿拉伯之间的分歧，可以通过对话和谈判解决。巴基斯坦愿意在推动谈判、缓解紧张局势、促进地区稳定等方面扮演积极角色。他还提到，美国总统特朗普也希望巴基斯坦能帮助促成美国与伊朗间的对话。

　　据报道，伊姆兰·汗接下来还将前往沙特访问。

　　伊朗国家石油公司11日表示，该公司“萨比提”号油轮当天在红海遭导弹袭击，发生爆炸，船上装载的原油发生泄漏，不过油轮没有沉没，所有船员安全。伊朗最高国家安全会议秘书阿里·沙姆哈尼12日表示，这起袭击是“海盗和破坏”行径，伊朗将对此做出回应。伊朗已成立一个特别委员会对事件进行调查。

(责编：楚天舒(实习生)、杨牧)
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