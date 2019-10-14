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美防长说特朗普已下令让美军撤出叙北部地区

2019年10月14日08:34  来源：新华网
 

　　新华社华盛顿10月13日电（记者刘晨　刘品然）美国国防部长埃斯珀13日说，考虑到当前土耳其在叙利亚北部军事行动的进展，美国总统特朗普已下令让约1000名美军撤出叙北部地区。

　　埃斯珀13日上午在接受美国哥伦比亚广播公司采访时说，他12日晚与特朗普讨论了叙利亚当前局势，特朗普随后下令让美军撤出叙北部地区，涉及人数约1000人。埃斯珀表示，美军将“尽快”在确保安全的情况下撤离，但他未透露撤军的具体时间，也未表明美军是否会撤出叙利亚。

　　埃斯珀表示，美军已获知土耳其此次军事行动有可能会超出原计划的地域范围，在叙利亚境内朝西和朝南方向扩展。

　　一直以来，土耳其将叙利亚北部库尔德武装视为恐怖组织，但美国将其当作反恐作战合作伙伴。美国白宫本月6日表示，美军方对土耳其即将进入叙北部展开军事行动“不支持、不参与”，美军会撤出相关区域。9日，土耳其武装部队对叙北部的库尔德工人党等武装发起代号为“和平之泉”的军事行动。美国防部11日说，叙利亚当地时间当晚9时左右，位于叙科巴尼市附近的美军遭到来自土耳其一方的炮击，不过未造成人员伤亡。在土耳其开始此次军事行动前，美国已将数十名美军从叙东北部相关区域撤出。

　　叙利亚外交部10日谴责土耳其在叙北部展开的军事行动造成平民死伤，表示叙利亚将采取一切合法手段进行抗击。

(责编：楚天舒(实习生)、杨牧)
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