中国发展繁荣是尼泊尔重要机遇（望海楼）

近日，中国国家主席习近平对尼泊尔进行国事访问。这是中国国家主席时隔23年再次访尼，具有重要历史意义。尼泊尔和中国分别在喜马拉雅山脉两侧，是山水相连的邻国，两国之间经济文化关系源远流长，历史和人文纽带使两国成为亲密朋友，两国人民的传统友谊与合作愿望始终不变。

中国长期以来向尼泊尔提供无私帮助。比如1960年代，中国提出在两国之间修建公路的提议，尼泊尔人民感到非常高兴。为修建此路，中方很多人在建筑工地上献出了宝贵生命。尼泊尔民众在尼中交界的地方树立纪念碑，用热泪向中国的筑路工程队致敬。

几十年来，中国的发展变化非常快。经过不懈努力，中国成为世界第二大经济体。中国奇迹般的经济发展，给尼泊尔政界人士、商人、学者和其他人士留下深刻印象，他们渴望学习中国经验，也期待通过合作收获成果。

尼泊尔政府和人民非常尊重中国政府和人民。多年来，尼中双边高层访问很多，民众之间有很多接触与交流。尼泊尔人民注意到，中国共产党第十九次全国代表大会强调“建设人类命运共同体”。习近平主席提出了新的“亚洲安全观”和“亚洲命运共同体”。这些新理念，代表了中国领导人对亚洲和世界未来的希望。

中国的发展繁荣是尼泊尔重要机遇。尼泊尔满怀热情参加共建“一带一路”，从总统、总理到学界、工商界人士，都抱有极大期望。习近平主席对尼泊尔的访问，给这一倡议带来更加切实的意义。在尼泊尔媒体发表的署名文章中，习近平主席表示，中方支持中资企业赴尼泊尔投资兴业，欢迎尼方出席第二届中国国际进口博览会，中方将继续大力支持尼泊尔灾后重建等。所有这些，必将给尼泊尔人民带来福祉。

当前，尼泊尔政府和人民正向着“繁荣尼泊尔、幸福尼泊尔人”的美好愿景砥砺前行，中国政府和人民也在朝着“两个一百年”奋斗目标阔步前进。习近平主席这次访问绘就了尼中关系新蓝图，必将推动尼中关系进入新时代。

（作者为尼泊尔特里普文大学尼中社会关系学院院长、教授）

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