人民网>>国际

中国发展繁荣是尼泊尔重要机遇（望海楼）

■〔尼〕雷格米

2019年10月14日08:21  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　近日，中国国家主席习近平对尼泊尔进行国事访问。这是中国国家主席时隔23年再次访尼，具有重要历史意义。尼泊尔和中国分别在喜马拉雅山脉两侧，是山水相连的邻国，两国之间经济文化关系源远流长，历史和人文纽带使两国成为亲密朋友，两国人民的传统友谊与合作愿望始终不变。

　　中国长期以来向尼泊尔提供无私帮助。比如1960年代，中国提出在两国之间修建公路的提议，尼泊尔人民感到非常高兴。为修建此路，中方很多人在建筑工地上献出了宝贵生命。尼泊尔民众在尼中交界的地方树立纪念碑，用热泪向中国的筑路工程队致敬。

　　几十年来，中国的发展变化非常快。经过不懈努力，中国成为世界第二大经济体。中国奇迹般的经济发展，给尼泊尔政界人士、商人、学者和其他人士留下深刻印象，他们渴望学习中国经验，也期待通过合作收获成果。

　　尼泊尔政府和人民非常尊重中国政府和人民。多年来，尼中双边高层访问很多，民众之间有很多接触与交流。尼泊尔人民注意到，中国共产党第十九次全国代表大会强调“建设人类命运共同体”。习近平主席提出了新的“亚洲安全观”和“亚洲命运共同体”。这些新理念，代表了中国领导人对亚洲和世界未来的希望。

　　中国的发展繁荣是尼泊尔重要机遇。尼泊尔满怀热情参加共建“一带一路”，从总统、总理到学界、工商界人士，都抱有极大期望。习近平主席对尼泊尔的访问，给这一倡议带来更加切实的意义。在尼泊尔媒体发表的署名文章中，习近平主席表示，中方支持中资企业赴尼泊尔投资兴业，欢迎尼方出席第二届中国国际进口博览会，中方将继续大力支持尼泊尔灾后重建等。所有这些，必将给尼泊尔人民带来福祉。

　　当前，尼泊尔政府和人民正向着“繁荣尼泊尔、幸福尼泊尔人”的美好愿景砥砺前行，中国政府和人民也在朝着“两个一百年”奋斗目标阔步前进。习近平主席这次访问绘就了尼中关系新蓝图，必将推动尼中关系进入新时代。

　　（作者为尼泊尔特里普文大学尼中社会关系学院院长、教授）

(责编：楚天舒(实习生)、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved