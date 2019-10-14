新一轮中美经贸高级别磋商在华盛顿结束

本报华盛顿10月11日电 （记者章念生、吴乐珺、胡泽曦）10月10日至11日，中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦在华盛顿举行新一轮中美经贸高级别磋商。双方在两国元首重要共识指导下，就共同关心的经贸问题进行了坦诚、高效、建设性的讨论。双方在农业、知识产权保护、汇率、金融服务、扩大贸易合作、技术转让、争端解决等领域取得实质性进展。双方讨论了后续磋商安排，同意共同朝最终达成协议的方向努力。

商务部部长钟山，中国人民银行行长易纲，国家发展改革委副主任宁吉喆，中央财办副主任、财政部副部长廖岷，外交部副部长郑泽光，工业和信息化部副部长王志军，中央农办副主任、农业农村部副部长韩俊，商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文参加磋商。

本报华盛顿10月11日电 （记者章念生、吴乐珺、胡泽曦）当地时间10月11日，美国总统特朗普在白宫椭圆形办公室会见正在华盛顿进行新一轮中美经贸高级别磋商的中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤。

刘鹤首先转达习近平主席致特朗普总统的口信。习近平在口信中指出，近来，中美经贸磋商团队保持沟通，相互释放了善意，受到两国人民和国际社会的欢迎。两国经贸团队已在部分协议磋商上取得进展，双方要妥善解决彼此关切，争取就其他领域的问题取得积极进展。保持中美关系健康稳定发展，对两国对世界都有利。双方要坚持协调、合作、稳定的基调，在相互尊重基础上管控分歧，在互惠互利基础上拓展合作，推动两国关系沿着正确轨道向前发展。

刘鹤表示，双方在此轮磋商中就共同关心的经贸问题进行了坦诚、高效、建设性的讨论，在农业、知识产权保护、汇率、金融服务、扩大贸易合作、技术转让、争端解决等领域取得实质性进展，讨论了后续磋商安排。处理好中美经贸关系有利于中国，有利于美国，也有利于世界的和平与繁荣。希望双方相向而行，按照两国元首确定的原则和方向，在平等和相互尊重基础上妥善解决彼此的关切，推动两国经贸关系健康稳定向前发展。

特朗普感谢习近平主席的口信，再次祝贺中华人民共和国成立70周年，并请刘鹤转达他对习近平主席的亲切问候。特朗普表示，美中两国关系发展强劲。我非常尊重中国，非常尊重习近平主席，他是一位伟大的领导人。我很高兴看到，美中经贸磋商取得了实质性的第一阶段成果，这对美中两国和世界都是重大利好。希望双方团队抓紧工作，及早确定第一阶段协议文本，并继续推进后续磋商。美国欢迎中国留学生赴美留学。

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