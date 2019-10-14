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龙象共舞是中印共同的选择和承诺

王珍

2019年10月14日08:14  来源：人民网-国际频道
 

超高规格的接待，热情隆重的欢迎，身着节日盛装载歌载舞的印度民众脸上发自内心的笑容，中印两国领导人便装简从、小镇漫步，印度总理亲自“导游”……

瞻仰着千年古寺，面对着浩瀚的大洋，中印领导人在轻松友好之间，进一步拉紧两个在亚洲和世界都有着特殊份量的国家之间的关系，开创源自历史但又超越历史的中印友好新时代。两国领导人胸中一定激荡着时代的风云，充盈着对两国和世界美好未来的向往。

“龙象共舞”，这是亚洲和世界对中印两国的期待，是两国领导人在轻松、亲切、友好的气氛中亲手描绘的美丽图画。这是两国之幸，亚洲之幸，世界之幸。

中印同为文明古国，两国人民的祖先创造了辉煌灿烂的文明，几千年来不断交流互鉴，发扬光大，为世界文明的发展作出了不朽的贡献。当前，两大文明和两个民族都处在伟大复兴的关键时刻。龙象共舞，文明交融，将在千年文明交流的基础上谱写新篇章，对世界文明对话产生重要影响，为人类文明的进步携手发挥引领作用。

中印同为发展中国家，又是世界上仅有的人口超过10亿的大国。中印的一举一动，一颦一笑都影响着世界。两国面临着相同的发展任务，相互之间有着许多契合点。龙象共舞，中印合作，不仅前景广阔，造福两国，而且将惠及亚洲和世界。近28亿人口从贫困走向富强，是当今世界最伟大的成就。

中印同为新兴经济体，都处于蒸蒸日上，却又砥砺前行的重要发展阶段。中印两国的崛起，是21世纪亚洲和世界的大事，是百年未有之大变局中最引人瞩目的环节。龙象共舞，并行不悖，相得益彰。两国应当相互成就，相伴而行。无论对亚洲还是对世界，这都绝对是大好事，为国际局势注入了正能量。所谓“相互成就”是指正确看待彼此的崛起，乐见其成并真诚合作，而绝不把对方的强大视为威胁。

中印都是国际上举足轻重的大国，中印关系是对亚洲和世界有重要影响的关系。历史证明，中印友好则两国安，亚洲宁。由于历史的原因，两国在边界等问题上存在分歧并发生过摩擦，两大文明古国有足够的智慧和能力管控分歧，化解矛盾，解决问题。从去年的武汉会晤到今天的金奈会谈，中印两国相互信任、相互关照、相待以诚、相向而行，开辟了中印友好的康庄大道，搭建了龙象共舞的广阔舞台。

道路已经打开，舞台已经搭建，原则已经确定，接下来应当做的便是扎扎实实的工作。大量的合作项目，互联互通需共同努力落实，争议和分歧要双方友好协商去化解，一时化解不了的要妥加管控。中印两个伟大的民族都是重诺守信的民族，龙象共舞是共同的选择和承诺，一定能够取得有利于两国、有利于亚洲、有利于世界的成果。

（作者系中国人民外交学会原副会长、前驻外大使）

(责编：刘叶婷、杨牧)
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