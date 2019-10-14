人民网>>国际

哈佛大学胜诉招生歧视亚裔案

所谓“平权”或演变成种族偏见

栾若曦

2019年10月14日07:11  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　据美国有线电视新闻网报道，当地时间10月1日，波士顿联邦地区法院宣判，哈佛大学在招生中未有意歧视亚裔申请者，虽然哈佛大学的招生程序“并不完美”，但符合宪法规定。

　　得知判决结果后，美国亚裔教育联盟发表声明谴责法院判决，并表示将继续支持美国学生公平入学组织上诉，捍卫亚裔平等的教育权益。

　　亚教联谴责该裁决

　　2014年，美国学生公平入学组织起诉哈佛大学在招生中系统性歧视亚裔，认为哈佛大学以“种族政策”为由压低亚裔申请人的个性评分。

　　历经1年的审判，据路透社报道，联邦法官艾利森·伯勒斯裁定：“尽管哈佛的录取程序‘并不完美’，但她不会‘仅仅因为它可以做得更好，就废除一个通过宪法规定的、非常优秀的录取程序’。”

　　对于此次判决结果，各方态度截然不同，常春藤盟校认同裁决，支持多元化的学生构成。据《波士顿环球报》报道，布朗大学发言人克拉克认为，法官的决定重申了多元化的学生构成对学生群体带来的教育益处。

　　美国亚裔教育联盟则发表声明谴责该裁决，“此不公正判决是联邦地区法院洗白哈佛大学录取歧视行为，并攻击亚裔孩子平等教育权益的错误之举。”不仅如此，他们还认为，此次裁决违背了《1964年美国民权法案》第六条以及美国宪法第14修正案。

　　暨南大学华侨华人研究院教授张应龙在接受本报采访时说：“波士顿联邦地区法院的判决尽管指出哈佛招生中有不完善的地方，也明白哈佛招生政策的不当之处，但坚持哈佛的招生政策没错，实际上支持了在多元文化旗号下的种族歧视。”

　　亚裔遭遇逆向歧视

　　张应龙认为，本案的争论焦点在于种族因素和平等权利，哪个更优先。

　　据《纽约时报》报道，该案是多年来“平权运动”面临的最大法律挑战。美国平权法案始于上世纪60年代，意在通过法律形式对少数族裔、妇女等历史上被排斥的群体给予关照。不过有些学校硬性规定招收某族裔学生的比例，因此会引发“逆向歧视”的争议。

　　美国亚裔普遍成绩较好，如果按照种族比例录取，很有可能出现成绩不如亚裔的少数族裔得到录取机会，而亚裔学生落榜的情况。许多亚裔认为自己在招生录取的过程中遭到“逆向歧视”。

　　美国波特兰州立大学教授李斧认为，美国社会价值观的主要内容包括支持“多样化”和“平权”，但是这两项并非总是一致。种族平权意义上的多样化，可能带来学术标准上的不平权。这是一项复杂的社会问题，不能被过分简单化。

　　2018年8月，美国司法部直接介入哈佛招生歧视亚裔案。该部门在一份提交法庭的文件中称，哈佛在招生中使用“个人评级”，损害了亚裔美国人相较其他种族群体的入学机会，其“模糊”的标准“可能会受到种族偏见的影响”。

　　美相关机构将上诉

　　美国国内关于“平权”与反对逆向歧视的政策也在变化之中。据联合新闻网报道，2018年7月3日，美国司法部长塞辛斯宣布，废除24项不必要、过时的指导方针，其中包括一项鼓励大学在招生时将种族纳入考量的指导方针。此举推翻了美国前总统奥巴马的关于“平权措施”的政策。

　　据美国国家公共电台报道，美国学生公平入学组织主席爱德华·布卢姆对判决结果感到失望，未来将继续提出上诉，“如有必要，将告到美国最高法院。”

　　根据最高法院判决先例，最高法院允许种族被视为录取过程中的一个因素，但禁止种族配额。

　　谈及未来上诉结果，李斧认为，“美国司法体系复杂繁冗，联邦地区法院的决定可能被上诉到联邦巡回法院复议，最后还可能上诉到联邦最高法院终审。而最高法院的九名大法官原来的平衡，已经被特朗普总统上任后提名的两名新大法官打破，上诉结果维持波士顿联邦地区法院原判的可能性较大。”

(责编：李枫、岳弘彬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved