“中国故事更能赢得中国市场”（国际论道）

一名观众正在观看国庆档电影海报。

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据新加坡《联合早报》等多家外媒报道，看主旋律电影成为许多中国人度过今年国庆假期的方式，“最红国庆档”引发观影热潮。着眼普通人物的故事，深挖民族文化传统和内涵——在各大外媒的闪光灯下，中国国产电影正展示出更加自信的形象。

“看好中国电影市场”

9月30日至10月8日，中国电影票房50.5亿元人民币，观影人次1.35亿，均创同期历史新高。中国电影市场以一张亮眼的“国庆档”成绩单，又一次成为各大外媒报道的热门话题。

韩国《亚细亚经济》认为，“国庆黄金周”的票房新纪录显示出中国民众在文化领域消费的意愿越来越强，也向世界展示了中国人的超级消费能力。

国庆档票房纪录是中国电影市场巨大潜力的一个缩影。美国刊登电影新闻的报纸《好莱坞报道》乐观地预测，今年中国电影票房有望超过110亿美元，明年则有望超过120亿美元。“从2020年及之后可预料的几年间，中国电影市场的总票房都将是世界第一。”普华永道近日发布的“2019—2023年全球娱乐及媒体展望报告”也有相似的估计——中国将在2020年首次超过美国，成为全球第一大电影市场。

英国《经济学人》周刊网站刊文分析，“政府规划者在发挥作用”是中国电影市场繁荣的重要原因之一。文章援引国际咨询机构IHS马基特公司的分析数据称，2018年中国新增电影银幕9303块，全国银幕数超过6万块。中国政府的目标是全国银幕数到2020年达到8万块。文章认为，该举措将促进中小城市电影市场的发展。

新加坡《海峡时报》坦言，好莱坞将继续依靠中国市场来弥补美国票房的衰退。电影咨询公司美国亚提森格维有限公司的首席执行官兰斯·鲍说：“从长远看，我们看好中国市场。”

“主旋律电影与时俱进”

电影“叫座”重要，“叫好”更重要。在今年大热的国庆档中，多部“中国式大片”用电影讲述中国故事，弘扬中国精神，引发外媒热议。

彭博新闻社网站报道，在新中国成立70周年之际，《我和我的祖国》《攀登者》《中国机长》3部讲述中国发展成就的电影上映。“中国正借助电影大力宣传爱国主义，增强民族自豪感。同时，多部爱国主义电影已经取得了商业上的成功。”

“《我和我的祖国》是中国今年主旋律电影的代表作，由7个普通人的故事组成，如核弹研发人员为保守国家秘密无法告诉女友自己受了辐射、女飞行员为团队利益放弃个人荣誉等。”新加坡《联合早报》报道称，该影片的成功，部分折射出中国集中力量办大事的优势。“导演阵容强大，涵盖老中青导演，一线演员的出镜为电影加持，电影的主题曲由空灵婉转的唱腔演绎，为电影造势。”

爱国主义大片还火到了国外。据法新社报道，《我和我的祖国》将登陆包括美国在内的近40个国家的电影院线。

不少外媒对这些电影的艺术表现形式不吝赞美。法新社援引专家观点称，中国的爱国主义教育与时俱进，吸引了更多城市化的年轻人。艺术家们不再试图进行“填鸭式僵化教育”，而是“让年轻人通过艺术本身的魅力感受并自觉吸收相关理念”。

“基于1949年新中国成立以来若干重要时刻的历史题材电影——《我和我的祖国》，采用了好莱坞更常用的叙事方式和制作技术，淡化了以往纪念影片对历史讲述的说教方式。”法新社称。

“电影《攀登者》以激动人心的方式向谦逊的登山者致敬。”英国《卫报》称赞道，“从电影的开始到充满大量意外情节的结局，它的激情和节奏让2019年的众多美国大片相形见绌。男主角将主人公塑造成一位内心坚韧、掌握超前技能的普通人，符合中国人理想中的男子气概。”

“本土电影更加自信”

美国电影艺术与科学学院近日宣布，将有93部来自不同国家和地区的影片参加第92届奥斯卡奖最佳国际电影评选，动画片《哪吒之魔童降世》将代表中国内地参评。

这部中国动画片曾因中国内地票房第二的成绩成为外媒热议的焦点。它的魅力何在？新加坡《海峡时报》给出了这样的答案：“《哪吒》的成功凸显了本土题材的主导地位。”俄罗斯卫星通讯社援引观点称：“过去几年里，大多数成功的中国动画电影受到了中国传统文化的启迪，中国电影爱好者更容易接受在大屏幕上重现这种熟悉的故事。”

“本土化”成为外媒报道中国电影发展的一个热词。外媒普遍认为，中国国产电影的竞争力逐渐增强，中国故事更能赢得中国市场。今年国庆档票房的火爆再次印证了这一点。

《好莱坞报道》指出，中国本土电影制作处于崛起状态。在稳步提高制作和讲故事质量的帮助下，中国本土电影以前所未有的方式吸引着观众的注意力。

美国《综艺》杂志称，高质量的本土电影确实戳中了中国消费阶层不断增长的民族自豪感。人们对中国传统文化及其创造性表达有很强的信心。

“中国的电影世界正变得更加独特和自信。”英国《经济学人》周刊网站观察到，“从讲述中国军人在海外英勇行动的《红海行动》，到一个有关癌症的苦乐参半的故事《我不是药神》，2018年在中国售出的超过17亿张电影票中，大多数票房都是由本土制作的热门影片驱动的。”文章还指出，“尽管好莱坞2018年在全球的表现值得尊重，但在中国，进口影片的收入正在逐年下降”。

(责编：曹昆)