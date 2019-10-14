“习近平主席和莫迪总理在印度金奈举行的第二次非正式会晤成果丰硕，两位领导人在友好气氛中，就国际和地区的全局性、长期性、战略性问题深入交换意见，一致同意加强两国更加紧密的发展伙伴关系。”印度尼赫鲁大学中国与东南亚研究中心主任狄伯杰在接受本报记者采访时表示，从武汉到金奈，两国领导人增进战略互信，及时有效开展战略沟通，增进彼此了解合作，促进了两国的交流和合作。

“会晤中，两国领导人都强调两国之间数千年来的文明和文化联系，表示将更加重视贸易和投资合作。”在狄伯杰看来，印中两国人文交流如今正蓬勃发展，“双方建立了高级别人文交流机制，并已举行过两次会议。双方已建立14对友省友城，两国人员往来已突破每年百万人次”。

狄伯杰说，莫迪总理访问武汉期间，习近平主席同他一道参观湖北省博物馆精品文物展，欣赏越王勾践剑、云梦秦简、曾侯乙编钟。此次在金奈，莫迪总理陪同习近平主席参观建于公元7至8世纪的马哈巴利普拉姆古寺庙并亲自做讲解，并观看了代表印度古老文明的婆罗多舞等印度古典舞蹈。“马哈巴利普拉姆古寺庙见证了印中两国跨越十几个世纪的文明交流和悠久的历史联系。”

“正是基于过去2000年来的交往，两国领导人同意中国福建省与印度泰米尔纳德邦建立友好省邦关系，基于敦煌研究院与阿旃陀石窟文博机构开展合作的经验，探讨上述两地开展历史文化研究的可行性，开展印中之间海上交往研究。”狄伯杰认为，在两国领导人的推动下，印中人文交流不断深化，亚洲和其他文明体都受益匪浅。“印中文明交流互鉴是时代的需要。相信在两国领导人战略引领下，更广领域、更深层次的人文交流，将为双边关系发展注入更加持久的推动力。”

（本报新德里10月13日电）

《 人民日报 》（ 2019年10月14日 03 版）

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