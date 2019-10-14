10月11日，在对尼泊尔进行国事访问前夕，中国国家主席习近平在尼泊尔《廓尔喀日报》等三家报纸发表题为《将跨越喜马拉雅的友谊推向新高度》的署名文章，其中讲述了中尼两国历史交往的友好佳话：“元代时，尼泊尔著名工艺家阿尼哥率工匠来华，主持修建了北京妙应寺白塔等宏伟建筑。”据了解，阿尼哥的故事在尼泊尔广为传颂，也激励着后人不断前行，续写中尼文化交流新篇章。

1260年，年仅16岁的阿尼哥带着数十名尼泊尔匠人来到中国，在40多年时间里主持修建了多处寺庙、佛塔，其中就包括北京妙应寺白塔。为纪念阿尼哥为推动尼中友好往来所作的卓越贡献，尼泊尔政府曾于1972年发行纪念邮票，上面印着手持图纸和画笔的阿尼哥，背景则是妙应寺白塔。

提起阿尼哥，《廓尔喀日报》执行总编辑什勒斯塔充满敬佩：“当年，尼泊尔人对高山另一侧了解很少。阿尼哥勇敢带队前往，帮助修建妙应寺白塔等，非常了不起！”

“阿尼哥修建的白塔是尼泊尔和中国文化交流的象征，是尼中友好交往的见证。”尼泊尔著名历史学家萨提亚·莫汉·乔希说。

上世纪六七十年代，乔希曾在中国工作。在妙应寺白塔参观时，他得知白塔由阿尼哥主持修建，十分兴奋，自此开始潜心研究阿尼哥。乔希创作了《阿尼哥的白塔》一书，详细介绍尼中交往的这段佳话。他还开办了阿尼哥佛塔画廊，进行尼中诗歌互译等。现在，他还经常去学校做讲座，参加研讨会，向当地民众讲述尼中友好的历史。

上世纪60年代，中国援建的一条连接尼泊尔首都加德满都和中国西藏樟木口岸的公路被命名为“阿尼哥公路”，成为中尼两国人员和贸易往来的大通道，被尼泊尔人民称作尼中友谊之路。

公路部分路段在悬崖峭壁上开凿，施工难度极大，百余名中方人员为此献出宝贵生命。至今，仍常有尼泊尔边民跨越友谊桥到西藏聂拉木县的革命烈士纪念碑前，献上用尼泊尔国花杜鹃花编织成的花环，向筑路英烈们表达敬意。2015年尼泊尔发生大地震，阿尼哥公路毁损严重，中方人员又冒着余震危险，对阿尼哥公路实施援助抢险保通。

“历史上的友好佳话激励着尼中两国人民世世代代相知相亲、携手前行。”尼泊尔阿尼哥协会主席萨尔波塔姆告诉记者，该协会以促进尼中友好为己任，400多名会员都曾赴华留学。“习近平主席在署名文章中强调扩大人文交流的重要性，指出‘双方要促进教育、青年、旅游等领域交流合作’。相信习近平主席此访将让尼中两国的文明对话和交流互鉴焕发出新的光彩。”

（本报加德满都10月13日电）

《 人民日报 》（ 2019年10月14日 03 版）

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