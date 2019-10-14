擘画新时期中尼关系蓝图（国际时评）

应尼泊尔总统班达里邀请，国家主席习近平10月12日至13日对尼泊尔进行国事访问。这是习近平主席首次访问尼泊尔，也是中国国家主席时隔23年再次访尼。两国元首共同宣布，双方将本着同舟共济、合作共赢精神，建立中尼面向发展与繁荣的世代友好的战略合作伙伴关系。这次历史性访问从战略高度和长远角度擘画新时期中尼关系蓝图，推动中尼关系再攀新高。

访问前夕在当地媒体发表的署名文章中，习近平主席用“四个好”形容中尼关系——互尊互信的好朋友、互惠互利的好伙伴、互学互鉴的好邻居、互帮互助的好兄弟。访问期间，无论是具有浓郁尼泊尔民族特色的欢迎仪式，还是沿途专门搭建的红色迎宾拱门、热情欢迎的数万名群众以及盛大欢迎宴会，无不彰显中尼友好的扎实根基和尼泊尔各界对习近平主席来访的由衷期待。“习近平主席的到访是尼中关系的历史性时刻，尼泊尔人民的喜悦之情难以用言语表达。”尼方领导人表示。

“我期待实现两国更加紧密的政治关系、构建两国更加便捷的联通网络、夯实两国更加牢固的民意基础、开展两国更加丰富的多边合作。”习近平主席如此表达此访的目的。今年4月，班达里总统对华进行国事访问并出席第二届“一带一路”国际合作高峰论坛和北京世界园艺博览会开幕式。习近平主席此访，标志着两国元首在年内实现互访，进一步增进了两国领导人的友谊。两国提升双边关系，确认平等相待、和睦相处、世代友好、全面合作的原则，进一步深化了战略沟通和政治互信，两国关系面临新的发展契机。

尼泊尔是中国在南亚地区的重要发展合作伙伴，拓展务实合作是习近平主席此访的重要内容。习近平主席提出，双方要构建全方位合作格局，开展跨喜马拉雅立体互联互通网络建设，扩大各领域交流合作，并从深入对接发展战略、加快提升联通水平、促进贸易和投资、增进民心相通、加强执法合作、加强多边协调等方面，对双边合作进行了全面规划。开展治理能力交流合作，将共建“一带一路”同尼泊尔打造“陆联国”国策对接，推进中尼跨境经济合作区建设，推动产能和投资合作，促进教育、旅游、地方等领域交往……一系列合作倡议，展现了中尼合作的美好前景，获得尼方积极回应。尼方赞赏中国亲诚惠容的周边外交政策，表示愿积极参与共建“一带一路”，助力尼实现“繁荣尼泊尔、幸福尼泊尔人”愿景。

“无论外部形势发生什么变化，尼方对华友好政策不会变，尼中关系友好发展的方向不会变。”两个“不会变”道出尼方对尼中关系未来发展的坚定信心。中方赞赏尼方坚定奉行一个中国政策，在涉及中国核心利益上给予中方的坚定支持。在国际和地区问题上，两国立场相近。在气候变化、可持续发展等议题上两国保持密切合作，都坚定支持多边主义和经济全球化，愿共同维护和促进发展中国家利益。中尼两国都积极支持和推动不同文明的对话和交流，主张通过对话协商妥善处理有关分歧，致力于推动互联互通和区域合作，实现互利共赢。习近平主席对尼泊尔的访问，在巩固中尼友好关系的同时，也为中国同南亚关系发展注入了新动力。

“尼中友谊牢不可破，像海一样深，像珠穆朗玛峰一样高”，班达里总统深情的话语，充分表明中尼友好合作既有深厚基础，又有广阔前景。习近平主席此访为中尼关系绘就了新蓝图，只要双方坚持“一张蓝图绘到底”，定能共同书写两国关系新的未来，实现打造中尼命运共同体的长远目标。

《 人民日报 》（ 2019年10月14日 03 版）

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