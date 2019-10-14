携手前行，共创两国关系美好未来

10月12日至13日，中国国家主席习近平对尼泊尔进行国事访问。尼泊尔各界普遍认为，习近平主席对尼泊尔的访问，传承和弘扬了两国传统友谊，从战略高度和长远角度开启了两国关系快速发展新时代，将跨越喜马拉雅的友谊推向新高度，必将为两国人民带来更多福祉。

“尼中两国关系提升到新高度对尼泊尔来说意味着更好的发展”

访问尼泊尔期间，中尼两国元首共同宣布，双方将本着同舟共济、合作共赢精神，建立中尼面向发展与繁荣的世代友好的战略合作伙伴关系。当地舆论对此给予积极评价，认为两国关系进一步发展为尼中传统友谊赋予新内涵，推动两国关系进入新阶段。

尼泊尔政府前首席秘书鲍德尔表示，尼中是真正的朋友和伙伴，一贯相互尊重、相互支持。两国元首宣布建立面向发展与繁荣的世代友好的战略合作伙伴关系，是对两国关系发展的长远规划，推动两国友好合作迈上新台阶，揭开两国关系新篇章。习近平主席的访问将深化两国的政治互信，促进两国的共同发展与繁荣。

“建立面向发展与繁荣的世代友好的战略合作伙伴关系对尼中两国有着重要意义，是两国交往历史上新的里程碑！”尼共国际部门负责人贾吉埃尔表示：“中国的发展繁荣是尼泊尔的重要机遇，尼中两国关系提升到新高度对尼泊尔来说意味着更好的发展。”

中尼两国关系进一步提升，将为地区稳定、发展注入新的动力。尼泊尔上诉法院前法官特里帕蒂表示，尼中两国领导人对两国关系进行了新规划，为尼中世代友好铺就了基石。

“尼中历来是好邻居、好朋友、好伙伴。尼中两国在新的起点上进一步巩固传统友谊，推进全方位合作，必将促进南亚地区的发展与繁荣。”尼泊尔中国研究中心执行主席巴特拉伊说。

“共建一带一路是尼泊尔的发展机遇，也是南亚地区的发展机遇”

2017年5月，中尼签署政府间“一带一路”合作谅解备忘录。尼方积极参加共建“一带一路”，双方正在建设和升级包括公路、口岸、机场、电站等在内的基础设施。习近平主席访问期间指出，要将共建“一带一路”同尼泊尔打造“陆联国”国策对接，积极考虑升级改造跨境公路，启动跨境铁路可行性研究，逐步增开边境口岸，增加两国直航，加强通信合作，加快构建跨喜马拉雅立体互联互通网络。

尼泊尔工业、商业与供应部长亚达夫说，尼中跨喜马拉雅立体互联互通网络建设潜力巨大。共建“一带一路”是中国亲诚惠容外交理念的具体体现，尼中两国在“一带一路”框架下的具体合作，将极大改善尼泊尔投资商业环境，推动尼经济的发展。

尼泊尔尼中工商联合会主席特里普塔尔说：“尼中两国在互联互通、产能合作、工业园区等方面有极大的合作空间。如今，两国面向发展与繁荣的世代友好的战略合作伙伴关系将推动更多合作项目落地，造福两国和地区人民。”

尼泊尔投资委员会首席执行官阿迪卡里表示，中国是尼泊尔第一大投资国和第二大贸易伙伴。“中国企业在基础设施、农业和数字技术等方面有先进的经验，习近平主席此次的访问将极大拓展两国各领域合作空间。”

今年10月底，加德满都和北京将开通直航。中尼合资的喜马拉雅航空公司飞行员里威特表示，中国对尼援助项目为尼经济社会发展，尤其是基础设施建设作出重要贡献，共建“一带一路”正改变着尼泊尔的面貌。“我是公司培养出来的本地机长，现在两国的陆路、航空连接日益紧密，我盼望自己早日实现首飞北京，为两国互联互通添砖加瓦。”

“共建‘一带一路’是尼泊尔的发展机遇，也是南亚地区的发展机遇。”尼泊尔特里普文大学国际关系研究员萨普科塔说，“共建‘一带一路’项目的落地生根，将为加强区域互联互通与推动务实合作开辟新空间。”

“中国的帮助让尼泊尔民众看到了什么是真正的朋友和兄弟”

访问期间，习近平主席指出，两国要增进民心相通，促进教育、旅游、地方等领域交往。尼中文化教育协会主席哈利仕表示，民心相通是尼中两国人民世代友好的重要保证。习近平主席的访问，进一步加深了尼泊尔民众对中国人民的亲切感，“随着两国人文交流不断扩大，跨喜马拉雅的友谊将达到新高度”。

访问前夕，习近平主席在署名文章中指出，中方支持尼方主办“2020尼泊尔旅游年”活动，鼓励更多中国公民赴尼泊尔旅游观光。尼泊尔文化、旅游和民航部考古局执行局长高塔姆表示：“习近平主席此访将进一步提高尼泊尔在中国和世界的知名度，带动更多的中国游客来到尼泊尔。民众间的友好交往将有力巩固两国世代友好。”

75岁的尼泊尔资深媒体人德文德拉曾撰写大量介绍尼中友好的文章。“只有代代传承，尼中跨喜马拉雅的友谊才会更坚固。习近平主席的访问增强了我们促进两国民心相通的使命感。现在，我撰写尼中友好的文章，我的孩子也翻译了不少中文书籍，明年我们将出版更多书籍。习近平主席访问尼泊尔，将进一步增进两国民众相互了解。”

位于加德满都的班达里纪念学校，通过“丝路之友”项目获得中国和平发展基金会的帮助，拥有了设备先进的电教室。校长素仁达说，尼泊尔大地震后，中国为尼灾后重建做了大量富有成效的工作，教育、民生领域的项目尤其多，让人感动。“中国有个词叫同舟共济，中国的帮助让尼泊尔民众看到了什么是真正的朋友和兄弟。习近平主席对尼泊尔的访问，必将进一步加深两国人民的情感，让尼中友好代代相传。”

（本报加德满都10月13日电 记者孙广勇、暨佩娟、王慧、赵益普、林芮）

《 人民日报 》（ 2019年10月14日 03 版）

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