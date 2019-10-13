原标题：强台风“海贝思”在日本造成33人死亡

新华社东京10月13日电（记者姜俏梅）受纵贯东日本强台风“海贝思”带来的强降雨影响，日本多地暴发洪灾，已造成33人死亡、19人失踪。

据日本共同社13日统计，“海贝思”过境导致日本多处河流泛滥，目前有21条河流决堤24处，另有77条河流发生漫堤现象。其中，流经长野县的千曲川决堤，造成长野市和千曲市大范围被淹，大片住宅区被洪水包围，有的房屋甚至被淹至2层。

日本东日本铁路公司长野新干线车辆中心未能幸免，承担北陆新干线三分之一运力的10列新干线列车被洪水浸泡，有专家称这些被泡的列车有可能全部报废。

河水泛滥导致日本各地多个养老院被洪水包围，许多老年人一度被困，其中包括千曲川流域5所福利设施的360名老人。后经日本警察和消防部门营救，大部分受困人员现已安全转移。

日本多地还发生山体滑坡，群马县一处住宅被毁，3名居民死亡；福岛县一处住宅被沙土掩埋，房内居民仍在搜救之中。另有一艘停泊在东京湾的巴拿马籍货轮沉没，12名外籍船员目前经搜救发现9人，其中5人死亡。

此外，长野、福岛、茨城等县多条河上架设的铁路桥被冲垮，东北自动车道和东名高速道路等17条线路19个路段塌陷，日本多地依然处于停电断水状态。

日本公共交通系统正在逐步恢复正常。除北陆新干线、山形新干线13日全天停运外，其他新干线以及首都圈大部分线路13日下午基本恢复正常运行。日本羽田、成田等机场13日仍有800多个航班被取消，预计14日国内国际航班起降将基本恢复正常。

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