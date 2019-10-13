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莫斯科中国论坛举行

2019年10月13日15:43  来源：人民网-国际频道
 
莫斯科中国论坛与会嘉宾就"一带一路"与中俄合作的话题发表自己的见解。记者殷新宇摄
莫斯科中国论坛与会嘉宾就"一带一路"与中俄合作的话题发表自己的见解。记者殷新宇摄

人民网莫斯科10月13日电（记者 张晓东、殷新宇）12日，为庆祝中华人民共和国成立70周年暨中俄建交70周年，由凤凰网、俄罗斯中国总商会主办的"与世界对话：莫斯科中国论坛"在莫斯科世界贸易中心开幕。中国驻俄大使张汉晖，俄中友好、和平与发展委员会俄方主席季托夫以及两国企业家、媒体、留学生等各界代表约300人参加论坛。

张汉晖在致辞中强调，70年来，中俄关系走过了不平凡的历程。在中俄两国最高领导人的顶层设计和战略引领下，中俄关系日益密切，合作水平不断攀升。良好的双边关系为两国人民带来实实在在的好处，也为地区和世界和平稳定与发展作出了积极贡献。

张大使指出，中俄关系提质升级是顺应国际形势发展的需要，也是顺应中俄合作深化的需要，更是顺应中俄各自发展的需要。只有中俄团结一致，才能应对国际社会百年未有之大变局，推动务实合作不断深化，实现优势互补、共同发展、同步振兴。为落实新时代中俄关系，一要守望相助，相互给予更加坚定有力的战略支持；二要深度融通，将两国国家发展战略、利益和需求对接，充分发挥两国优势，弥补彼此短板；三要开拓创新，勇于创新合作思路，探索新的合作模式，开发新的合作领域，全面挖掘和调动两国潜力；四要普惠共赢，在合作中秉承正确义利观，推动建设相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系和构建人类命运共同体。

季托夫在致辞中指出，俄中友好、和平与发展委员会自成立以来，开展了大量活动，积极参与和组织了俄中"国家年"、"语言年"、"旅游年"、"青年友好交流年"等大型主题年活动，在促进两国经贸、地方、人文、科技等领域交往与合作，加强双方各界特别是青年一代的友好交流，推动新时代俄中全面战略协作伙伴关系健康、稳定、可持续发展方面发挥了重要而独特的作用，成为俄中民间友好往来的强大枢纽和中坚力量。

(责编：燕勐、杨牧)
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