加强东西方文明交流互鉴 共议构建人类命运共同体

中美加佛教论坛在联合国总部召开。

人民网10月12日联合国电（记者 杨俊）当地时间12日，中美加佛教论坛在美国纽约联合国总部隆重举行。来自中国、美国、加拿大三国佛教界代表及各界嘉宾近五百人，聚会一处，共叙法谊。本次论坛以“觉悟在人间——禅的精神与实践脉络”为主题，通过举办学术、文化、音乐等一系列活动，促进三国佛教界友好交往，共同阐扬佛教理念，传播佛教慈悲、平等、中道、圆融精神，表达佛教致力于维护世界和平、化解冲突、净化人心、构筑人类命运共同体的美好祈愿。

本次论坛是继2017年在加拿大首次成功举办后的第二届中美加佛教论坛，为三国佛教界友好交流的又一盛事。

中国佛教协会副会长演觉法师率领中国佛教代表团出席，中国佛教协会副会长十一世班禅额尔德尼·确吉杰布等三国佛教界重要代表人士通过视频的形式传达了对人类美好未来的祝福。

开幕式上，与会代表首先举行了祈祷世界和平仪式。三国佛教界整齐宏亮的颂经声，响彻联合国会场，氛围祥和，庄严神圣。中国佛教协会副会长演觉法师、美国佛教联合会会长明予法师、加拿大佛教会会长达义法师在开幕式上致辞。

演觉法师指出，佛教倡导慈悲、平等、包容、中道、和平、圆融的思想，一直努力从根本上破除人类的偏执和隔阂，为不同文明的共存共容、化解文化冲突探索有效可行的途径。

他强调，此次中美加佛教论坛，积极开展三国佛教界的友好交流与合作，践行佛教徒维护世界和平、推动人类文明交流互鉴、增进众生福祉的慈心悲愿，对促进宗教文化交流，增进人民的了解、互信和友谊，对加强东西方文明交流互鉴，构建人类命运共同体，都具有重要意义。

十一世班禅在视频致辞中指出，当今世界，科技文明迅猛发展、经济社会发展迅速，在各种文明崛起繁荣的时代，佛教如何为人类福祉、为世界和平作贡献，是全体佛教界应该思考和行动的方向。希望各国佛教界有更多的交流和交往。

明予法师在致辞中指出，禅是佛教的特质。其既契合佛陀之觉悟境界，也超越种族、国家、地域等一切藩篱，可以为全球化时代的人类社会纾困解难提供新的思路与启示。

他表示，希望借由本次论坛，探索出一条符合人类发展，共建人类命运共同体的和谐道路，进一步发扬禅的精神与实践，构建以心灵觉悟和精神幸福为核心价值导向的世界，谋求全人类的共同福祉。

达义法师在致辞中表示，中加美三国佛教界能再次聚会交流，携手弘扬佛教思想文化，是我们共同的愿望。三国佛教界应共同努力，将禅的智慧光布世界，造福人类。

开幕式后，与会代表嘉宾围绕“佛教在构建人类命运共同体中的使命与担当”“觉悟在人间：禅的精神与实践脉络”“佛教的弘扬、传播与发展”等议题进行了三场发言交流。最后，三国佛教界代表一致通过《第二届中美加佛教论坛宣言》。

《宣言》指出，佛教是人类伟大的文明传统之一，佛教徒一直倡导世界和平、人心安乐之道，努力促进不同文明相互尊重、平等相待、交流沟通、互学互鉴，实现不同文明的和谐共存，共同创造人类美好的未来。

《宣言》提出六项倡议：三国佛教界要共同弘扬佛教自净其意的精神，消除人类自心中的无明、贪欲、仇恨，培植善心，践履善行；要弘扬佛教自他不二的精神，和友善邻，解纷息争；要弘扬佛教依正庄严的精神，倡导绿色、低碳、循环、可持续的生活方式，促进人与自然的和谐；要弘扬佛教慈悲喜舍的精神，倡导不同种族、族群之间和睦相处，增进众生福祉；要弘扬佛教中道圆融的精神，倡导多元、平等、包容的文明观，积极开展佛教与其他宗教、文明的对话，推动不同宗教与文明的交流和谐；要弘扬佛教因缘和合的精神，倡导众生同体共生，反对战争和暴力，增进理解互谅，致力于维护世界持久和平。

中国驻纽约总领事馆向论坛发来贺信。中国佛教协会副会长道慈法师、永信法师、正慈法师、胡雪峰喇嘛、明海法师，中华宗教文化交流协会有关负责人也出席了活动。

论坛期间还举办了“中美加佛教学术研讨会”“中国佛教梵呗艺术音乐会”“世贸中心遗址祈祷世界和平仪式”，中国佛教代表团还与美国基督教组织进行了跨宗教交流。

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