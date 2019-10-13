德法等欧洲多国宣布暂停向土耳其出售军事物资

新华社北京10月13日电 综合新华社驻外记者报道：法国和德国12日分别宣布，鉴于土耳其目前在叙利亚东北部地区的军事行动，将暂停或限制对土耳其出售军事物资。此前，芬兰、挪威、荷兰已作出相似表态。

德国《图片报》网站12日报道，德国外长马斯日前在接受当地媒体采访时表示，鉴于土耳其出兵叙利亚北部，德国将不再批准向土耳其出口所有可能被用于叙利亚的军品。他说，德国自2016年以来在对土耳其军售问题上一直采取极为严格的方针。

法国外交部和国防部12日在巴黎发表联合声明说，在土耳其停止进攻前，法国决定暂停向土出口所有可能用于进攻叙利亚的军事物资，该决定立即生效。

声明说，法国强烈谴责土耳其在叙东北部地区的单方面进攻，这使得盟国为打击“伊斯兰国”、保证该地区安全和稳定所作的努力受到质疑。土耳其的军事行动会带来严重的人道主义危机，也对欧洲安全造成损害。

声明还表示，欧盟外交事务委员会将于14日在卢森堡举行会议，协调欧洲在这一问题上的立场。

土耳其国防部9日宣布，土耳其军队已对叙北部的库尔德武装展开地面军事行动。叙外交部10日谴责土耳其在叙北部展开的军事行动中造成平民死伤，表示叙将采取一切合法手段进行抗击。（参与记者：唐霁、毛竞）

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