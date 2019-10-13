“东亚智慧与东北亚关系国际学术研讨会”在北京外国语大学举行

人民网讯 “东亚智慧与东北亚关系国际学术研讨会”于10月11日和12日在北京外国语大学举行，本次研讨会由北京外国语大学历史学院和日本京都产业大学世界问题研究所共同主办。研讨会上，来自日本京都产业大学、武汉大学、北京外国语大学的中日两国的知名学者就东亚文明在东北亚地区的国际关系、社会构建、经济发展领域的影响等课题进行了深入交流和讨论。

为期一天半的研讨会涉及国际关系、社会、经济、哲学四大主题，吸引了校内外的师生旁听会议，并对每场发言进行了提问和热烈的讨论。

北京外国语大学历史学院院长李雪涛教授和京都产业大学岑智伟教授分别对本次会议取得的成果予以了肯定，并表达了北京外国语大学和京都产业大学双方今后进一步合作的意向。

京都产业大学的森哲郎（MORI TETSURO）教授在研讨会上比较了中国被认知的“普明的十牛图”和日本被熟知的“郭庵的十牛图”，探讨了中日文化的差异和东亚智慧的深层含义，并通过对《十牛图》的传统解释的再考察，探讨了前期西田哲学的纯粹经验·自觉·场所的发展意义。

武汉大学吴根友教授以王夫之（1619-1692）的“文明史观”为例，探讨了东亚“近代文明观”的形成，认为当代东亚及整个亚洲现代文明的建设中，应该从古老的东亚智慧中学习和平发展的政治智慧，建设和平的东亚和亚洲，最终为建立和平的世界作出贡献。

本次会议的举办不仅提升了北京外国语大学历史学院的学术影响力，为东北亚国际关系研究搭建了交流平台，促进了中日学者的学术交流，更为师生们提供了学习机会，开阔了学术视野。（吴秋红）

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